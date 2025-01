Félti a zenészeket Paul McCartney az AI-tól

A The Beatles egykori gitárosa szerint nem szabad hagyni, hogy az AI-modellek képzéséhez szabadon lehessen felhasználni a neten elérhető, szerzői joggal védett tartalmakat.

Sir Paul McCartney gitáros és zenész, a The Beatles egykori tagja arra hívta fel a brit kormány figyelmét, hogy a helyi szerzői jogi törvény javasolt módosítása veszélybe sodorhatja a művészeket. A javaslat lényege, hogy a fejlesztők a szerzői jog által védett, online elérhető anyagokat is felhasználhatnák az AI-modellek képzéséhez, amennyiben a jogtulajdonosok nem ellenzik. A február 25-ig tartó konzultáció során a kormány elsősorban visszajelzéseket gyűjt, melyeket az ipar szereplőitől vár. A kritikusok szerint egyáltalán nem életszerű, hogy egy-egy író vagy művész több ezer AI-fejlesztőnél jelezze, hogy nem szeretné engedélyezni a felhasználást, vagy nyomonkövesse, mi történik a munkájával az interneten.

A legerősebben McCartney szólalt fel a napokban, aki szerint a javaslatok elfogadása károsan hathat az írók és művészek tevékenységére, összességében akadályozná a kreativitás kibontakozását, míg az alkotók bevételkieséssel számolhatnak, ezért arra kéri a kormányt, hogy gondolja át a tervezetet, és védje meg a kreatívokat, amielsősorban az ő dolga.

A művész egyébként összességében nem ellenséges az AI-jal kapcsolatban, sőt: 2023. novemberben Sir Ringo Starral, a The Beatles másik élő tagjával közösen kiadták a Now And Then című dalt, amihez John Lennon vokálját egy 1977-ben rögzített demóról vonták ki AI segítségével, amit így sikerült úgy megszólaltani, mintha modern eszközökkel rögzítették volna az éneket.

A generatív AI-eszközök elterjedésével világszerte vitatémává emelkedett, hogy a kreatívokat hátrányosan érintheti-e, ha szellemi munkájukat a modellek betanításához használják fel. Egyes médiavállalatok kiadók inkább úgy döntöttek, hogy partnerséget kötnek a fejlesztőkkel, főleg az újságcikkek esetében lehet ezt látni.