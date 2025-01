Nálunk is kaphatóvá vált a Samsung okosgyűrűje

180 ezer forintot kell kicsengetni az ujjra húzható fitneszkiegészítőért.

A Samsung még tavaly nyáron mutatta be első okosgyűrűjét, melynek fejlesztése évekkel ezelőtt kezdődött, de eddig még nem került forgalomba hazánkba. A Galaxy S25 okostelefon-család bemutatójával együtt azonban azt is bejelentette a dél-koreai vállalat, hogy több piacon is kiterjeszti a nemes egyszerűséggel Galaxy Ringre keresztelt eszköz elérhetőségét, köztük Magyarországon is, és már az ajánlott fogyasztói árat is tudni: pontosan 179 990 forintot kell kicsengetnie annak, aki szeretne egy titánfekete, titánezüst vagy titánarany kiegészítőt. A megfelelő méret kiválasztásában egy méretválasztó készlet segít, amit előtte a felhasználók megrendelhetnek a gyártó weboldaláról, vagy ha ellátogatnak egy közeli Samsung üzletbe.

Az okosgyűrűk szegmense egyáltalán nem új, ugyanakkor egyelőre jellemzően kisebb szereplők uralták, melyek a szárnyait bontogató piacon azt próbálták kipuhatolni, hogy az okos karperecek és okosórák mellett egy ilyen kütyüre mekkora lehet a kereslet. A Samsung az első olyan nagyobb, mainstream gyártó, mely belevágott az okosgyűrű-ötvösségbe, részben a Galaxy Watch okosórák révén megszerzett tudást és technológiát új formába átörökítve. A fejlesztés során a legnagyobb kihívást éppen az jelentette, hogy az akkumulátor mellé hogyan zsúfolható be a három alapszenzor (pulzusmérő, gyorsulásérzékelő, bőrfelszín-hőmérséklet mérő) a mindössze néhány milliméter vastag, kerek készülékházba.

A három színben elérhető, titánium burkolatú, gyakorlatilag minden körülmények között viselhető szenzorgyűrű bár alapvetően egy fitnessztevékenységet kiegészítő eszköznek tűnik, mégis a legkevésé aktív időszakról, az alvásról nyújt részletes információkat a viselő számára a Samsung Health applikáción keresztül. A rendszer, illetve a mesterséges intelligencia az alvás közben kinyert adatok alapján pontozza a viselője hogylétét (Energy Score), illetve javaslatokat tesz arra, hogyan tudna javítani az egyes paramétereken. A szenzorok a szoftveren keresztül emellett a megszokottól jelentős mértékben eltérő szívverés esetén is riasztást küldhetnek, emellett automatikusan felismeri a rendszer, ha a viselő edzéstevékenységbe kezdett.

A Galaxy Ring-et a Samsung ökoszisztémájának szerves részeként képzeli el a dél-koreai gyártó, olyannyira, hogy az eszköz iPhone-okkal nem is működik együtt, az összes funkció megfelelő használatához pedig erősen ajánlott egy Samsung Galaxy okostelefonnal párosítani a kütyüt, melynek akkumulátora egy feltöltéssel átlagosan hétnapos üzemidővel kecsegtet.