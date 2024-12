Hamarosan bemutatkozhat a HDMI 2.2

Január 6-án jöhetnek a technikai részletek.

A HDMI felett bábáskodó nyílt iparági konzorcium, a HDMI Forum a napokban jelentette be, hogy a CES expó alkalmából, január 6-án egy sajtótájékoztató keretén belül részletesen ismertet egy új specifikációt, ami jó eséllyel a HDMI 2.2-es verziója lesz. A 2017-ben, tehát már hét éve bemutatott HDMI 2.1-t követő új verzió az eddig kiszivárgott információk alapján a korábban bejelentett DisplayPort 2.1 újításaihoz igazodhat, ami főleg kibővített támogatást jelent a HDMI 2.1-hez képest.

A minden korábbinál nagyobb sávszélesség kiaknázásához egy új kábeltípus is szükségessé válik, tehát jöhetnek az újfajta HDMI-kábelek is, melyekkel az eddigi egy másodperc alatt 48 gigabites átviteli sebesség akár 80 Gbps fölé nőhet. Így az akár 10240×4320 felbontású videójelet is 120 Hz-et is meghaladó frissítési ráta mellett lehet majd rajta továbbítani kisebb minőségromlással. A HDMI 2.2 érkezésével a tömörítés is nélkül élvezhető felbontás- és képfrissítési-ráta tartomány kitolódhat, ehhez magasabb színmélység is társulhat.

Hogy mennyi lesz a maximális felbontás még nem tudni, de jelentősen növekedhet. A pontos technikai részletekre azonban még kevesebb, mint egy hónapot várnunk kell.

Via The Verge.