Xbox-hibával viccelődik a Microsoft idei csúnya pulcsija

A 2024-es ünnepi kelméhez azonban csak a dolgozók férhettek hozzá.

Ismét eljött az év azon időszaka, mikor a Microsoft előáll az idei csúnya pulcsijával, ám az új darab exkluzívan csak a cég dolgozói számára vált elérhetővé a mai nap folyamán, és szinte már teljesen el is kapkodták – szúrta ki a The Verge. A szezonális viselet mintája ezúttal az Xbox 360 konzolokat érintő úgynevezett „Red Ring of Death” nevezetű jelenség, amikor a bekapcsolás után három villogó vörös fény jelezte a felhasználónak a konzol bekapcsológombján, hogy valami komoly hiba lépett fel.

Az elsőszériás modellekre jellemző probléma kijavítására gigászi összeget költött el a Microsoft, az akkori vezérigazgató, Steve Ballmer szerint ez konkrétan 1,15 milliárd dollárt jelentett. Bár az eset valószínűleg rendkívül kellemetlen volt a cég számára, láthatóan évekkel később már csak vicc tárgya.

Tavaly a Windows XP alapértelmezett háttérképe virított a pulcsin, előtte pedig sorra került a Clippy nevű gemkapocs, az Aknakereső és az MS Paint is, ezeket a Microsoft oldaláról lehetett megvásárolni, de mindig órákon belül elkapkodták őket. A Ring of Death témájú pulcsiról egyelőre nem tudni, hogy hozzáférhetnek-e a céges dolgozón kívül mások, amennyiben igen, valószínűleg még a nap folyamán, vagy a következő napokban felkerülhet a hivatalos Microsoft boltba.

És hogy honnan a Microsoft nagy pulcsikultusza? Egyesek szerint egyenesen az alapítótól, Bill Gates-től eredeztethető mindez, aki előszeretettel viseli ingje felett ezt a típusú ruhadarabot, noha ennél rendszerint lényegesen szerényebb és kevésbé figyelemfelhívó mintázattal.