Erre gugliztak rá legtöbbször 2024-ben

A Google az év végéhez közeledve szokásához híven közzétette az idei keresési trendeket, melyből kiderül, hogy mire kerestek rá legtöbbször a magyarok 2024-ben.

A Google minden év végén nyilvánosságra hozza, melyek voltak keresőjében a világszerte legfelkapottabb témák, vagyis, hogy a korábbi évhez képest mely keresőszavak kerültek a leginkább előtérbe, korrajzot adva így az adott évről.

Idén sincs ez másképp, a cég ezúttal is készült országokra lebontott listával, amiből kiderül, mire kerestek rá a magyarok a legtöbbször 2024-ben a keresőpiac mintegy 90 százalékát elfoglaló szolgáltatáson keresztül. A Year in Search listái a Google Trends anonim, statisztikailag összesített adatai alapján készültek, melyekből a duplikációkat, spameket kiszűri a rendszer.

A magyarországi listán a filmek, sorozatok és televíziós műsorok felkapott keresései között hazai és nemzetközi találatok is szerepeltek, a legtöbb magyart a Deadpool & Rozsomák szuperhősös film érdekelte, ezt követte a Most vagy soha, a Semmelweis, az Agymanók 2 és a Saltburn. Legnépszerűbb sportesemény a Labdarúgó Eb és az Olimpia volt, amit követett a Paralimpia, a Copa América és az UEFA Nemzetek Ligája. A zenével kapcsolatos keresésekben taroltak a Sziget, a Coldplay, Mihályfi Luca, Ricky Martin és az Eurovíziós Dalfesztivál iránt érdeklődők.

A globális trendekben további kategóriák közül lehet mazsolázni, ezekből kiderül, hogy például idén a legtöbben az olimpiai csokismuffinra kerestek rá legtöbben az ételek és italok kategóriájában, és persze nagy sztár volt a dubaji csoki is. A tévéműsorok összesített listáján első lett a netflixes Baby Reindeer, amit követett a Fallout, a House of the Dragon, a Heeramandi és a Shogun.