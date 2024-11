Izlandnyi digitális állampolgára lehet Magyarországnak

A szeptember elején indult Digitális Állampolgárság Program, illetve a programhoz készült alkalmazás elég széles körhöz jutott eddig el ahhoz képest, hogy a töredékét tudja csak annak, amit a tervek szerint bele fognak pakolni a következő egy-két évben.

A Digitális Állampolgárság Programról eleinte az a kép élt bennem, hogy ez egy ilyen ígéretes, de alapvetően niche platorm, amit majd a geekek meg a digitális bennszülöttek majd jól kipróbálnak aztán ez is csak egyike lesz az okostelefonjukra telepített több tucatnyi (több száz?) haszontalan appok egyikének. A magyar kormány azonban máshogy gondolja, egyenesen a "jövő kulcsaként" tekint a DÁP-ra, legalábbis erre utalt ma a TECHXPO 2024 konferencián Rogán Antal. a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

Rogán többször hangsúlyozta a nyitóbeszéd során, hogy a DÁP-pal milyen sokat egyszerűsödik (majd) a digitális ügyintézés, ezért abban bízik a kormány, hogy a platform "széles tömegek támogatását" elnyeri majd.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába. Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Bár a támogatásra pusztán ebből az adatból nemigen lehet következtetni, mindenesetre mostanra az alkalmazást letöltő felhasználók száma elérte a 350-360 ezret - mivel ők feltételezhetően regisztrált felhasználók is lesznek, kijelenthető, hogy nagyjából annyi digitális állampolgár van ma Magyarországon, ahányan összesen élnek Izlandon.

Az IdomSoft Zrt. által fejlesztett DÁP alkalmazásba az indulás óta nem került még érdemi új funkció, rövidesen (az első negyedévben) azonban jön a szelfis azonosítás, vagyis nem kell majd a kormányablakba menni regisztrálni, aztán az Ügyfélkapu-bejelentkezést követően - szintén jövőre - piaci szereplőknél is be lehet majd jelentkezni QR-kóddal és jön az elektronikus aláírás is, jövő év végén pedig pilotként indul a fizikai okmányok teljes kiváltásának lehetősége.