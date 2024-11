Régi tabut döntött meg a TV GO-val a Telekom

A Telekom hosszú éveken keresztül igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a tévés alkalmazásai a lehető legnagyobb kontroll mellett legyenek csak használhatók az előfizetők otthonaiban vagy éppen út közben. A szolgáltató ezen a gyeplőn lazított most kicsit.

Amikor a Telekom útjára bocsátotta az androidos tévés platformot, illetve korábban a Telekom TV Go mobilalkalmazást, számos felhasználóban komoly hiányérzetet hagyhatott, hogy a mobilos appok tényleg csak mobilos tévézésre alkalmasak, a technológia hiába adott erre évek óta, nagy képernyőre nem lehet tükrözni tartalmat az alkalmazásból.

Ez a szigor enyhült most kissé, a TV GO alkalmazás iOS-re fejlesztett új, hét elején megjelent 2.0.1190-es verziójával, melyben immár hivatalosan is támogatott lett a képernyőtükrözés, azaz az élő tévés és on-demand tartalmak megjelenítése egy jóval nagyobb kijelzőre.

Az újítás egyetlen szépséghibája, hogy egyelőre csak az Apple-féle képernyőtükrözés, azaz az AirPlay támogatott hivatalosan, a Google-féle Chromecast (még) nem. Mindenesetre akinek AirPlay-kompatibilis tévéje, netán egy Apple TV set-top boxa van, az mostantól elvileg akár el is csomagolhatja a Telekomtól kapott androidos vevőegységet, ezzel egy áramfogyasztóval, néhány kábellel és egy távirányítóval kevesebb lesz a közelben.