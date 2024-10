Egyre több helyen jön külföldön is 4G-n a hang

Az átlagos magyar mobilozó eddig hozzászokhatott ahhoz, hogy külföldön barangolva többnyire nem azt a szolgáltatásminőséget kapja, mint belföldön - a partnerszolgáltatókkal kötött megállapodásoknak köszönhetően azonban a helyzet sokat javult az elmúlt években.

Gyakorlatilag nincs olyan élő ember, akinek ne gyűlt volna meg legalább egyszer a baja a külföldi mobilhasználattal. Ha nem a helyenként méregdrága tarifa, akkor éppen a csapnivaló hangminőség, netán a csigalassú mobilnet borzolta a kedélyeket - de szerencsére az utóbbi évek fejlesztései sokat segítettek a helyzet feloldásában.

A Telekom például ma bejelentette, hogy immár 54 ország 114 hálózatán biztosít VoLTE (ahogy a cég hívja, 4G Hang) szolgáltatást, ami itthon már alap, olyannyira, hogy a mobil beszédforgalom 80%-a ezen a technológián keresztül valósul meg.

Kihalnak-e a hagyományos üzemeltetők? Az üzemeltetői szakmát számos nagyon erős hatás érte az elmúlt években. Az üzemeltetői szakmát számos nagyon erős hatás érte az elmúlt években.

Kihalnak-e a hagyományos üzemeltetők? Az üzemeltetői szakmát számos nagyon erős hatás érte az elmúlt években.

A VoLTE roamingnak leginkább azokban az országokban veszi hasznát az utazó, ahol a 3G-s lekapcsolás már megtörtént, 2G-re pedig minimális erőforrást csoportosított a szolgáltató. Ez persze fordítva is igaz, azaz a beutazókra is vonatkozik, ami igazán majd 2026 január 1-től bír majd jelentőséggel, amikortól a Yettel Magyarország hálózata fogja bonyolítani a Telekom 2G-forgalmát is, és mindkét szolgáltató abban lesz érdekelt, hogy ezt a minimális szintre szorítsa vissza.

A kiutazáskor ezzel együtt is érdemes a manuális hálózatválasztást használni, hiszen a fentiekből is kiderül, hogy nem minden partnerszolgáltatónál adott a VoLTE-romaming lehetőség (pl. teljesen hiányoznak a közzétett listáról a Vodafone Csoport európai operátorai).