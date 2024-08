Új konzolt ad ki az Atari

Természetesen egy újrakiadásról van szó, feléled az Atari 7800.

Jó hírrel szolgál az Atari azoknak a játékosoknak, akik Atari 7800 kazettákat őriznek otthon: piacra dobja a klasszikus konzol új, kompakt kiadását, melynek fő vonzóságát a visszafelé kompatibilitás jelentheti. A Plaionnal együttműködésben jelenik majd meg az Atari 7800+, ami támogatja nem csak az Atari 7800, de a 2600-os modellhez kiadott játékkazettákat. A készülék már előrendelhető 129,99 dollárért, globálisan november 29-én válik elérhetővé.

Az újrakiadás külsőre teljesen hű az 1986-ban kiadott elődjéhez, de méretében kisebbé vált, és USB-csatlakozót, valamint HDMI portot kap a modern televíziókhoz való csatlakoztatáshoz. A játékosok választhatnak a szélesvásznú megjelenítés vagy a 4:3-as képarány között.

A konzol mellett megvásárolható lesz két vezeték nélküli kontroller, a CX78 Plus Wireless Gamepad, ami a konzol eredeti kétgombos vezérlőjének másolata, ez alapból érkezik a konzol mellé, de külön is megvásárolható lesz 34,99 dollárért. A 34,99 dolláros CX40 Plus vezeték nélküli vezérlő pedig joystick kialakítással jön.

Az Atari azt állítja, hogy az Atari 7800 Plus „szinte tökéletesen kompatibilis” az eredeti és harmadik féltől származó Atari játékokkal. A konzol mellé gyárilag a „Bentley Bear's Crystal Quest” című akció- kalandjátékot csomagolják, de november 29-én megjelennek az Asteroids Deluxe, Berzerk, Bounty Bob Strikes Back, Frenzy játékok kazettái is.