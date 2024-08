Pat Gelsinger kirúgott 17500 embert, majd a Bibliából idézett

Könnyed nyári mix a felmondástól a vidéki IT bérekig Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban. Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban.