Szabotázs érte a francia optikai hálózatot

A vasúthálózatot érintő gyújtogatások után most optikai kábeleket rongálták meg az elkövetők Franciaországban.

Napokon belül már a második támadást szenvedi el a francia infrastruktúra, a szupergyors vasúti hálózat után most az optikai hálózati kábeleket rongálták meg ismeretlen elkövetők – jelentette a Politico. A Netalis internetszolgáltató hétfőn arról tájékoztatta vállalati ügyfeleit, hogy optikai kábeleit jelentős szabotázsakció érte, így több órába is telhet, mire sikerül visszaállítani a több szolgáltatót is érintő támadást.

A másik fő franciaországi szolgáltatónak számító Free Pro vállalati osztálya szintén megerősítette a támadást, és a hálózat „jelentős lassulására” figyelmeztette az ügyfeleit. A Free anyacége, az Iliad közleménye szerint 101 körzetben volt érezhető a lassulás, ami a legtöbb olimpiai eseménynek otthont adó Párizst nem érintette.

Pénteken, a párizsi olimpia nyitónapján a francia vasúthálózat, a TGV főbb szakaszain történt összehangolt gyújtogatási akció, ami mögött a belügyminiszter szerint szélsőbaloldali aktivisták állnak.

Via Politico.