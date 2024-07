Két vállra fekteti-e Párizs mobilhálózatát az olimpia?

Pénteken kezdetét veszi a párizsi olimpia, mely eddig talán soha nem látott mennyiségű embert vonz majd a francia fővárosba - ez pedig a mobilhálózatok számára is extrém terhelést jelent.

A XXXIII. nyári olimpiai játékok most már tényleg csak karnyújtásnyira vannak, a világ figyelme a következő nagyjából három hétben Párizsra szegeződik majd. A nagyjából 17 ezer sportoló, a szervezők, a kiszolgáló és egyéb személyzet, technikai csapat stb., illetve a több százezer, helyszínre érkező néző elképesztően komoly kihívás elé állítja a francia fővárost minden aspektusból, beleértve a telekommunikációs infrastruktúrákat.

A mobilhálózatokat üzemeltető cégek rémálma ugyanis a kis területre összpontosuló nagy tömeg (azaz fejenként jellemzően legalább egy aktívan használt okostelefon), márpedig egy olimpia esetében ez a szituáció azért nem számít különösebben ritkaságnak manapság.

Az óriási forgalom elvezetésében itt is segíthetnek az 5G-s hálózatok, melyek a Speedtest.net internetes sebességmérő oldal adatvizualizációja szerint elég jól lefedik Párizst. Ezzel együtt is elképzelhető persze, hogy egyes helyszíneken csak 4G-szolgáltatást használhatnak majd a nézők, akik remélhetőleg nem élőznek azért majd túl sokat, ellenkező esetben az eseti kapacitásbővítés sem lesz elég az ügyfelek megfelelő minőségű kiszolgálására.

Az Ookla direkt konkurense, az Opensignal egyébként éppen tavaly novemberben mérte fel a francia 5G-s hálózatok képességeit, mely alapján jó tudni, hogy a legnagyobb átlagos le- és feltöltési sebességet országosan a helyi piacvezetőnek számító Orange hálózatán lehet elérni (illetve lehetett tavaly augusztustól október végéig).

Emellett az is látszik az eredményekből, hogy a francia szolgáltatók zöme a C-sávra építi az 5G-s szolgáltatást, ami jó hír, tekintve, hogy ebben a sávban lényegesen nagyobb kapacitású hálózatot lehet építeni, mint a középsávokon, DSS/ESS technológiával.

Végül pedig annak, aki a napokban Párizsba utazik azért, hogy az olimpikonoknak a helyszínről tudjon szurkolni, tapasztalatból azt javasoljuk, hogy szerezzen be egy helyi eldobható (adat)SIM-et lehetőleg már a repülőtéren. Erre azért lehet szükség, mivel a szolgáltatás összetett jellege miatt a roaming ügyfelek megfelelő kiszolgálása egy átlagos turistaszezonban is nehezen megugorható feladat a mobilszolgáltatók számára, bár a helyzet kétségtelenül sokat javult az utóbbi években (pl. ma már a párizsi 5G-s hálózatokra nem csak a francia előfizetők csatlakozhatnak, hanem az oda látogató, 5G-s előfizetéssel és készülékkel rendelkező külföldiek is).