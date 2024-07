Androidra is megjött az Anthropic Claude chatbotja

A Claude androidos verziója ingyenes, és minden csomaggal elérhető, beleértve a Pro és a Team szinteket.

A többek közt Amazont és Google-t is befektetői közt tudható Anthropic startup március elején jelentette be Claude 3 nevű nagy nyelvi modellcsaládját, mely állítása szerint az OpenAI GPT-4 modelljét is lekörözi. A cég májusban indította útnak iOS-es mobilalkalmazását, amit most követ az androidos verzió: egy keddi blogbejegyzés szerint mostanra már a Google Play Áruházból is elérhető a Claude app, ami alatt a Claude 3.5 Sonnet modell dolgozik.

A Claude mobilapp a rivális szolgáltatásokhoz hasonlóan chatbot formájában válaszol a felhasználók kérdéseire, ami azért jelent jelentős előrelépést, mert a Claude korábban csak az Anthropic Claude.ai weboldalán, illetve harmadik felek modellkönyvtárain keresztül volt elérhető, például az Amazon Bedrock, a Hugging Face vagy a Microsoft Azure platformokon.

Az Anthropic némileg csúszással farol be mobilalkalmazásával a piacra, amire idő közben az OpenAI ChatGPT-je mellett belépett a Google Gemini-je is. A Claude alkalmazás alapjáraton ingyenesen használható a Claude AI modellek minden felhasználója számára, beleértve az ingyenes felhasználókat, a Claude Pro előfizetőket, és az újonnan bevezetésre kerülő Claude Team csomag ügyfeleit.