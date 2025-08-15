Az AI technológiai és munkaerőpiaci hatásai az informatikában (2025)
A kerekasztal-beszélgetés keretében a AI munkaerőpiaci kihívásait beszéltük át 5 különböző hátterű szakemberrel.
Az AI hozott látványos növekedést a világ első számú bérgyártója, a tajvani Foxconn számára az idei második pénzügyi negyedévben.
2025. augusztus 15. 12:30A márka visszakapta saját nevét, így Core 2 Duo helyett Pebble 2 Duo, a Core Time 2 helyett pedig Pebble Time 2 néven érkeznek az új órák, és véglegesek a specifikációk is.
2025. augusztus 14. 13:15Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyeli az új rendszer.
2025. augusztus 14. 11:40Nálunk is elérhető a Telekom legújabb, AI-jal támogatott T Phone 3 5G mobilja.
Két és fél év telt el a nagy LLM robbanás óta. 2023 tavaszán már piacon volt számos programozást, vagy egyéb informatikai munkát segítő és felforgató AI-eszköz, de ezek megítélése szakmán belül nagyon hullámzó volt. A skála a néhány prompt után lekicsinylőktől, a szkeptikustól a lelkesedőkön át, egészen a doomsday várókig terjedt.
2025-re világosan látszik, hogy ez nem üres buzz, tényleg egy felforgató technológiáról van szó, melynek hatása messze nem csak a fejlesztőkig terjed, a teljes informatikát érinti. Mindez azonban nem csak a technológiát érinti, hanem az IT munkaerőpiacot is - immár alapjaiban. A rendezvény 2025. június 16-án zajlott le a HWSW IT karrier fókuszú eseménysorozata, a Kraftie keretein belül: most publikussá tettük a teljes felvételt.
