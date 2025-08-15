Mellékleteink:

HUP Gamekapocs

Szerző: Bőle György

2025. augusztus 15. 12:37

0

Az AI technológiai és munkaerőpiaci hatásai az informatikában (2025)

A kerekasztal-beszélgetés keretében a AI munkaerőpiaci kihívásait beszéltük át 5 különböző hátterű szakemberrel.

Két és fél év telt el a nagy LLM robbanás óta. 2023 tavaszán már piacon volt számos programozást, vagy egyéb informatikai munkát segítő és felforgató AI-eszköz, de ezek megítélése szakmán belül nagyon hullámzó volt. A skála a néhány prompt után lekicsinylőktől, a szkeptikustól a lelkesedőkön át, egészen a doomsday várókig terjedt.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW!

Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

2025-re világosan látszik, hogy ez nem üres buzz, tényleg egy felforgató technológiáról van szó, melynek hatása messze nem csak a fejlesztőkig terjed, a teljes informatikát érinti. Mindez azonban nem csak a technológiát érinti, hanem az IT munkaerőpiacot is - immár alapjaiban. A rendezvény 2025. június 16-án zajlott le a HWSW IT karrier fókuszú eseménysorozata, a Kraftie keretein belül: most publikussá tettük a teljes felvételt.

02:03:16
Videók
 

Az AI technológiai és munkaerőpiaci hatásai az informatikában [teljes felvétel közkívánatra]

Még több videó
Hibát találtam
Vissza a tetejére

A legnagyobb hazai IT kutatás adatfelvétele elindult, idén már AI kérdéssorral. Kérjük, szánj pár percet rá, ez közös érdekünk, hiszen enélkül nehéz meghozni technológiai vagy karrier döntéseket! A válaszadás anonim, illetve elérhetőek a korábbi évek eredményei is.

a címlapról

PEBBLE

0

Végleges az új Pebble órák dizájnja

2025. augusztus 15. 12:30

A márka visszakapta saját nevét, így Core 2 Duo helyett Pebble 2 Duo, a Core Time 2 helyett pedig Pebble Time 2 néven érkeznek az új órák, és véglegesek a specifikációk is.