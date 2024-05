Megérkezett iOS-re az Anthropic Claude chatbotja

A többek közt Amazont és Google-t is befektetői közt tudható Anthropic startup március elején jelentette be Claude 3 nevű nagy nyelvi modellcsaládját, mely állítása szerint az OpenAI GPT-4 modelljét is lekörözi. A modellcsalád három taggal érkezik: köztük a legerősebb az Opus, ami az Anthropic API-ján keresztül férhető hozzá Claude Pro előfizetéssel a fejlesztők és a felhasználók számára. A Sonnet az Anthropic ingyenes webes chatbotját működteti, a legkisebb modell pedig a Haiku.

A cég a héten indította útnak iOS-es mobilalkalmazását, amit hamarosan követ majd az androidos verzió is a közeljövőben. A Claude mobilapp a rivális szolgáltatásokhoz hasonlóan chatbot formájában válaszol a felhasználók kérdéseire, ami azért jelent jelentős előrelépést, mert a Claude korábban csak az Anthropic Claude.ai weboldalán, illetve harmadik felek modellkönyvtárain keresztül volt elérhető, például az Amazon Bedrock, a Hugging Face vagy a Microsoft Azure platformokon.

Az Anthropic némileg csúszással farol be mobilalkalmazásával a piacra, amire idő közben az OpenAI ChatGPT-je mellett belépett a Google Gemini-je is. A Claude alkalmazás alapjáraton ingyenesen használható a Claude AI modellek minden felhasználója számára, beleértve az ingyenes felhasználókat, a Claude Pro előfizetőket, és az újonnan bevezetésre kerülő Claude Team csomag ügyfeleit.

A tavaly szeptemberben indított, magánszemélyeket célzó Pro szint után választhatóvá válik az új fizetős "Team" szint a szervezetek, csoportok számára, ami csapatonként legalább öt ember számára kínál hozzáférést a Claude modellekhez személyenként havi 30 dollárért. A csoportos előfizetés előnyei közt említhető a modellek tágabb kontextusablaka, tehát hosszabb dokumentumok elemzésére is alkalmas, mindezt kiegészítve produktivitási eszközökkel és szigorúbb adatvédelmi intézkedésekkel az érzékenyebb szervezeti adatok miatt, emellett nem vonatkoznak rá az ingyenes felhasználást érintő limitációk sem.