Már több pénze van a Foxconnak szerverből, mint iPhone-ból

A világ legnagyobb szerződéses bérgyártója, a Foxconn (Hon Hai Precision Industry) csütörtökön hozta nyilvánosságra idei második negyedévének eredményeit, mely erősödő trendet mutat: a vállalatnál annyira meglendültek az AI-szerverek gyártásáért felelős üzletág számai, hogy már több bevételt hozott a konyhára, mint a hagyományos konzumerelektronikai termékekkel foglalkozó részleg – és ebbe bele kell érteni az iPhone-ok összeszerelését is. Látható tehát, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fokozott érdeklődés képes jelentősen átalakítani egyes vállalatok bevételi szerkezetét.

A vállalat az előző év azonos időszakához képest 16 százalékos növekedést produkált 1,79 billió tajvani új dollár (TWD) bevétellel (átszámolva 59,73 milliárd amerikai dollár), míg üzemi nyeresége 27 százalékkal 56,6 milliárd tajvani új dollárra emelkedett, a nettó nyereség rubrikába pedig 44,36 milliárd tajvani új dollár (kb. 1,5 milliárd USD) került. Utóbbi azért szép eredmény, mert az elemzők ennél lényegesebben kevesebbet, 38,8 milliárd tajvani új dollárt prognosztizáltak.

A bevétel 41 százalékát a vállalat Cloud and Networking Products, azaz felhős és hálózati termékekért felelős üzletága generálta, ami 9 százalékkal magasabb arány a 2024-es második negyedévben mértnél. Ezzel az eredménnyel most először fordult át a kocka, és a divízió termékeiből befolyt pénz meghaladta az iPhone-összeszerelési tevékenységet is magába foglaló intelligens végfelhasználói eszközöket előállító üzleti egység eredményét, mely a bevétel 35 százalékát szolgáltatta.

A részleg növekedése elsősorban az AI szerverek iránti keresletben rejlik, melyeknek értékesítése 60 százalékkal nőtt éves szinten, és a menedzsment szerint egy ideig nem is fog csillapodni. Kathy Yang vezérigazgató előrejelzése szerint a termékkategória továbbra is a cég legfontosabb bevételtermelő részlege marad, mivel a partnerek továbbra is nagy összegeket költenek a jövőben az AI infrastruktúrák fejlesztésére.

Ennek megfelelően bátor előjelzésekkel állt elő a mendzsment: a harmadik negyedévben az AI szerverekből származó bevétel 170 százalékkal, a szerverrackek értékesítése pedig 300 százalékkal növekedhet, így a szerverekből származó teljes éves bevétel meghaladja az egybillió tajvani dollárt.