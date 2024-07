Kordában tartanák a kamaszokat a Tesla szülői felügyeleti eszközei

Nincs több éjszakai kijárás!

A Tesla a biztonság kedvéért kiad egy szoftverfrissítést, ami plusz védelmi réteget ad a családos autótulajdonosok számára. Az egyelőre csak Tesla-dolgozók számára közzétett, de a következő hetekben szélesebb körben is megjelenő 2024.26 verziószámú szoftver PIN-kóddal védett szülői felügyeleti eszközöket is tartalmaz a Model 3, Model Y, Model X és Model S járművekhez, amennyiben a családban élő, de természetesen jogosítvánnyal már rendelkező tinédzser is volán mögé ülne.

A szülők nemcsak a maximális sebességet korlátozhatják le, de a gyorsulási módot is megválaszthatják. Az eddigi információk alapján helyett kap egy kijárási tilalom mód is, ami appon keresztül küld értesítést, ha az autót a megadott időszakon túl indítaná be a tinédzser, mondjuk hajnalban.

Az új eszközök nem csak az éjszaka kiszökő kamaszok felügyeletére lehetnek alkalmasak, hanem azokban az esetekben is, amikor a tulajdonos bérbe- vagy kölcsönadja a járművét. Sajnos pár eddigi eset apropót is szolgáltat a biztonsági módok fejlesztésének: 2018-ban két tinédzser életét vesztette, miután egy balesetet követően lángba borult egy Tesla Model S. Nemrég pedig egy kisgyerek ragadt benn egy lemerült Teslában – nem először fordult elő, hogy nem lehet bejutni a márka autóiba, miután azok lemerültek.

Via Not a Tesla App.