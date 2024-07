Mobilelőfizetést kötni applikáción keresztül is frusztráló, de legalább nem kell hozzá emberekkel találkozni

A Yepp a hazai piacon egyedülálló mobiltarifának számít, melyre kizárólag digitálisan, applikáción keresztül lehet előfizetni. A sikeres folyamathoz ettől függetlenül kell kitartás és - jelenleg - némi szerencse is.

Tegnap felcsillanhatott a szeme annak, aki soha többé nem kíván távközlési szolgáltató személyes ügyfélszolgálatának még csak a közelébe se menni: a Yettel elhozta az első "digitális előfizetést", ami a cég szerint új szintre emeli az "ügyfélélményt", de legalábbis az előfizetés megkötésével és kezelésével kapcsolatos adminisztrációt. A teljesen digitális előfizetés megkötése azonban egyelőre éppolyan frusztráló lehet, mint a személyes ügyintézés, csak másképp.

A Yettel kommunikációs csapata a Yepp tegnapi bejelentését követően egy demofelületet is az újságírók rendelkezésére bocsátott, amivel kamu adatokat megadva, tét nélkül végig lehet kattintgatni az előfizetési folyamatot, pusztán azzal a céllal, hogy a felülettel és a folyamattal megismerkedhessenek az újságírók.

Juhú! Már csak pár bekezdés, és vége!

Nem hagytam magam behúzni a csőbe, ezért az éles felülettel próbáltam ki, milyen az a szerződéskötési folyamat a mobilpiacon, amit - legalábbis a Yettel szerint - a nagy fintechek vagy streamingszolgáltatók kínálnak.

Ehhez a Yettel applikáció legfrissebb, tegnap megjelent 9.8.0-s verzióját töltöttem le iOS-en, mely mindjárt a nyitóképernyőn felajánlja az új Yepp előfizetés megkötését.

A folyamat ezt követően logikus ívet ír le, a mobilszám és a SIM típusának kiválasztásával kezdődik minden, de a demo felülethez képest az éles interfész már itt látványosan többet homokórázik, a személyi igazolvány beszkennelésével pedig végképp elválik a demo a valóságtól.

Az éles appban ugyanis a fotók automatikusan készülnek, gyakorlatilag teljesen véletlenszerűen, beleértve a szelfit is, ezért nekem is csak sokadjára sikerült elvégeznem az azonosítást.

Előre befotózott személyit és szelfit sem hagy feltölteni az app, ez gondolom biztonsági okokból van így, a fotók elkészülése utáni 10-20 másodperces, motiváló üzenetekkel kísért homokórázás pedig vélhetően arra kell, hogy a Yettel robotja le tudja egyeztetni az okmányokat a belügyminisztérium adatbázisában szereplő adatokkal és meg tudja állapítani az egyezést az igazolványképpel és a szelfivel.

A "digitális mobilelőfizetés" megkötése ezzel együtt is lehozható nagyjából tízperces szintidő alatt, de ehhez egy pillanatra sem remeghet meg az ember keze igazolvány- és szelfifotózás közben és persze az is kell hozzá, hogy a rendszer összes eleme működőképes legyen, ami most még nem minden esetben triviális:

A bevezető időszak gyermekbetegségein ugyanakkor remélhetőleg hamar túllendül a Yettel, hiszen a koncepció egyébként telitalálat és abszolút helye van egy ilyen megoldásnak 2024-ben a piacon.

Így azonban még éppúgy szenvedős tud lenni az adminisztrációs folyamat, mint személyes megjelenés esetén, de kétségtelen előny, hogy itt legalább nem kell emberekkel kommunikálni közben...