Dobja a Google a végtelen görgetést

Megint alakíthatja a Google a keresőt, de most hátramenetben.

A Google 2022 végén vezette be a végtelen (de inkább folyamatos) görgetés lehetőségét az asztali böngészős kereső találati eredményeinél, szakítva az addig alkalmazott hagyományos módszerrel, tehát az oldalakra bontott listázással. Okostelefonokon már korábban is ez volt a működési elv négy oldalnyi találat legörgethető lehetőségével.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal. Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

A keresőcég most rükvercet nyom, és a folyamatos görgetést eltávolítja a kereső desktopos változatából, a „következő hónapok során” pedig a mobilos találatok megjelenítése is erre a sorsra jut.

Helyette a klasszikus lapozós-kattintós módszer tér vissza, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a keresési eredmények egy adott oldalára ugorjanak, vagy egyszerűen kattintson a „Tovább” gombra a következő oldal megtekintéséhez. Mobilon a „További eredmények” gomb jelenik meg a keresés alján a következő oldal betöltéséhez.

A Google hivatalos kommunikációja két éve még az volt, hogy a végtelen görgetésnek köszönhetően a felhasználó több keresési találatot láthat kevesebb kattintással, így egyben „inspirálóbb” tartalmak is a szeme elé kerülhetnek – amivel jó eséllyel az elhelyezett hirdetésekre, kiemelt kártyákra és egyéb SERP feature-ökre gondol. Egyben viszont láthatóbbá teheti azokat a releváns találatokat is, amik elvesznek a zajban, vagy a későbbi oldalakon kapnának helyet, lévén a netezőknek töredéke szokott a találati oldalak második lapjára kattintani egy keresés során. Hogy ennek ellenére most miért változtat mindent vissza, azt egyelőre nem kommunikálta a cég.

Via The Verge.