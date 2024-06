Nem húzta sokáig az Apple kamatmentes részletfizetési szolgáltatása

Már meg is szünteti az Apple az alig nyolc hónapja útnak indított Apple Pay Later-t, amivel a cupertinói cég az úgynevezett BNPL szolgáltatások piacára kívánt belépni, helyette harmadik féltől származó cégek kezelik majd a hiteleket.

Hónapokkal a bejelentés után tavaly rajtolt el az Egyesült Államokban az Apple Pay Later megoldása, ami lehetőséget adott rá, hogy a felhasználók az Apple Payen keresztül intézett vásárlásokat négy egyenlő részletben, hat hét alatt fizethessék vissza, méghozzá kamatok és késedelmi díjak nélkül, 75 és 1000 dollár közötti vásárlások esetén.

A cég tájékoztatása szerint a szolgáltatást a külsős hitel- és betéti kártyáktól származó kölcsönajánlatokkal váltja fel, például az Affirm szolgáltatásával, maga az Apple Pay Later az eddigi formában már nem működik tovább. A szolgáltatáson keresztül aktív hitellel rendelkező felhasználók továbbra is kezelhetik és fizethetik hiteleiket az Apple Wallet alkalmazással.

Az Apple Pay Later úgynevezett „Buy now, pay later" (BNPL), azaz „Vásárolj most, fizess később" szolgáltatás, amit kínál többek közt a PayPal, az Affirm, a Klarna és a Sezzle. A piac folyamatosan növekszik, a Grand View Research előrejelzése szerint 2030-ra 39,41 milliárd dollárra hízhat értéke. A BNPL töretlen népszerűségnek örvend az amerikai vásárlók körében, egy felmérés szerint 51 százalékuk próbált már ki valamilyen BNPL szolgáltatást 2021 március óta, így esélyesnek tűnt, hogy az Apple stratégiájában is a szolgáltatási bevételek növekedésének mozgatórugója legyen.

Mégis, az Apple nem indokolta meg részletekbe menően, hogy miért vonja vissza első házon belüli banki szolgáltatását. A szűkszavú közlemény szerint az év további részében a felhasználók szerte a világon hozzáférhetnek a hitel- és betéti kártyákon, valamint a hitelezők által kínált részletre szóló kölcsönökhöz, amikor az Apple Pay segítségével fizetnek, de a rugalmas fizetéseket "bankokkal és hitelezőkkel együttműködve próbálja majd biztosítani világszerte".

Az Apple az elmúlt években bátrabban lépett a banki szolgáltatások felé, de az Apple Pay Later volt az egyetlen pénzügyi szolgáltatás, amit az iPhone gyártó ténylegesen maga kezelt. A megtakarítási számlákat és hitelkártyákat a Goldman Sachs és a Mastercard kínálta, az Apple Pay Later azonban az Apple házon belüli leányvállalatán, az Apple Financing LLC-n keresztül bocsátott ki hiteleket, lényegében egy, az Apple-n belül létrehozott bankról volt szó.

Via Gizmodo.