A japánok is megreguláznák a Google-t és az Apple-t

Az európai DMA mintájára készülhet a japánok új törvénye, amely leszámolna a versenytorzító gyakorlatokkal a mobilpiacon.

Átment a japán parlamenten a törvény, amely kötelezővé tenné az Apple és a Google számára a külső alkalmazásboltokhoz és alternatív fizetési szolgáltatókhoz való hozzáférés lehetőségét a mobiloperációs rendszereiket futtató eszközökön. A „The Act on Promotion of Competition for Specified Smartphone Software”, azaz okostelefon-szoftverek versenyének előmozdításáról szóló törvényt tegnap fogadta el a japán felsőház, és a kabinet jóváhagyása után léphet majd érvénybe a következő hónapok során.

A japán törvényhozók azzal indokolják a szigorúbb szabályozás bevezetését, hogy az okostelefon-piac oligopóliummá vált, ahol a potenciális versenytársak nehezen tudnak labdába rúgni a nagy szereplők mellett, így az innovátorok elrettenhetnek attól, hogy egyáltalán piacra lépjenek. A japán kereskedelmi bizottság szerint a nemzetközi jogalkotásban látott példák, például az uniós digitális piacokról szóló törvénye (DMA) után Japánnak is kell egy saját keretrendszer, mivel már meglévő monopóliumellenes törvények nem alkalmasak a mobilpiac ökoszisztémájának szabályozására.

A törvény teret ad rá, hogy a helyi hatóságok kijelölhessék azokat a nagy elérésű szolgáltatókat, akiknek módosítaniuk kell eddigi működésükön (jelenleg az Apple és a Google). Előírná többek közt a harmadik fél által üzemeltett alkalmazásboltok engedélyezését, a fejlesztők számára a külső felek számlázási rendszereinek használatát, illetve a nagy platformok működtetőinek nagyobb szabadságot és több választási lehetőséget kell biztosítani a felhasználók számára az alapértelmezett beállítások, például a böngésző megválasztásához. Mindezzel tiltások is járnak, a szolgáltatók nem használhatják fel a konkurens appokról szerzett adatokat annak érdekében, hogy versenyelőnyre tegyenek szert saját alkalmazásukkal.