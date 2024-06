Ezért sem válthattak még PlayStation 5-re a PS4-tulajdonosok

Most már nem kifogás a konzol elérhetősége, az exkluzív címek szűkös kínálata azonban még nem javult számottevően.

A Sony nemrég közzétett jelentése szerint a PlayStation-felhasználók fele még PlayStation 4 konzolon játszik, és a legújabb generációs PlayStation 5 konzolra frissítést akadályozó fő indok az exkluzív játékok szűkösebb választéka lehet. Ugyan a PS5 megjelenése után a konzol döcögős elérhetőségét a koronavírus-járvány miatt kialakult ellátási lánc problémák akadályozták, és mostanra könnyen elérhető a konzol, de ettől még nem bátrabbak a vásárlók a váltás tekintetében.

A PS5 eladási számaira egyébként nem lehet panasz, eddig több mint 59 millió darabot sikerült értékesíteni a gépből, de a cég már jóval óvatosabb a prognózisok tekintetében. Az Egyesült Államokban a Fortnite, a Minecraft, a Roblox, a Grand Theft Auto 5 és a Call of Duty számítanak a legnépszerűbb címeknek, melyek mindegyike játszható PS4-en. Eddig csak kevés fejlesztő állt elő olyan programmal, ami kizárólag a következő generációs konzolon érhető el, így a fogyasztók nagy része valószínűleg nem érzi a sürgetést a váltásra.

Igazi PS5-exkluzívból valóban kevés van, a Gamerant gyűjtése szerint egészen pontosan 11 ilyen játékot lehet említeni: az Astro’s Playroom, a Demon Soul’s 2020-as remakeje, a Destruction All-Stars, a Final Fantasy 7 Rebirth, a Horizon Call of the Mountain VR-játék, a Spider Man 2, a Quantum Error, a Rise of the Ronin, a Silent Hill: the Short Message, a Stellar Blade és a The Dark Pictures: Switchback VR játékok. A többi nagy költségvetésű játék keresztplatformos kiadás, a Horizon Forbidden West és a God of War Ragnarok, vagy a Helldivers 2 is elérhetők például PC-n.

Az ősszel megjelenő, régóta várt Grand Theft Auto 6 várhatóan majd felpörgeti a konzoleladásokat, mivel a játék eleinte csak PlayStationre és Xboxra jelenik meg, később érkezik a PC-s verzió.

Via GameRant.