Digitális állampolgárságom története - 1 rész: az előregisztráció

A Digitális Állampolgárság Program nyilvánosság számára is érzékelhető, kvázi nulladik etapja indult el tegnap, úgyhogy ideje volt felkeresni a közeli kormányablakot.

A kormányzati gépezetben 2022-ben elstartolt Digitális Állampolgárság Program (DÁP) május 21-én új szakaszába lépett, ettől az időponttól regisztrálhatnak elő ugyanis a programba egy erre a célra létrehozott mobilalkalmazáson keresztül a felhasználók.

Az efféle előregisztrációs promóciók általában arról szólnak, hogy az érdeklődőbb, fogékonyabb felhasználók azonnal le tudjanak csapni a lehetőségre, itt azonban más a helyzet, hiszen az előregisztrációhoz fel kell keresni egy kormányablakot,

ami deklaráltan azok kedvéért van így, akik előnyben részesítik a személyes ügyintézési módot.

A programba ugyanis szeptembertől online is lehet majd regisztrálni, de ha már úgyis itt van két sarokra a belvárosi kormányablak, mit nekem egy kis várakozás, ha cserébe elsők között lehetek Digitális Állampolgár?

Nyitásra érek oda, úgyhogy alap az utcán a sor, melyet a remények szerint éppen a DÁP fog majd egyszer valamikor a távoli jövőben nullához közeli állapotba hozni, hiszen olyan ügyeket is lehet majd az applikáción keresztül intézni (pl. gépjármű adás-vétel) melyet korábban csak személyesen lehetett.

Felkészülten érkezek, alkalmazás letöltve, a szükséges engedélyek megadva (Face ID a belépéshez, kamera a QR-kód olvasáshoz), az ügyfélhívó külön ikonnal adja a sorszámot, pontosabban adná, mert a biztonsági őr többszöri próbálkozására is megmakacsolja magát, mintha már most elege lenne a napból.

Végül okmányátvételhez kapok sorszámot, nem egészen tíz perc alatt sorra is kerülök, az ügyintéző képben van, elkéri az igazolványomat, kinyomtatja a regisztrációs lapot (két példányban!), amin tényleg ott egy QR-kód, amit tényleg be kell olvasni a DÁP applikációval. Ezt követi még egy második azonosítófaktor, egy kódszám, amit az ügyintéző diktál be nekem, ezzel kész is az előregisztráció.

Búcsúzás előtt még megkérdezem, hogy hányan jöttek hozzá ilyen ügyben. Nem sokan, pár ember maximum, válaszolja, bár a kormányablakoknak elvileg minden beeső állampolgárnak fel kell ajánlani a lehetőséget a regisztrációra.

Az alkalmazásban amúgy nem sok minden változik a procedúrát követően, csak megjelennek a regisztráció adatai, személyes adatok nélkül - azok majd a szeptemberi alkalmazásfrissítéskor kerülnek be a felületre. Illetve megtudom, hogy ha letörlöm az appot (vagy bármely okból telefont cserélek), akkor az egész előregisztrációt kezdhetem elölről.

Egyébként pedig várjak türelemmel, pikk-pakk eltelik a nyár és máris itt a szeptember, amikor végre nem csak a szándékomat fejezhetem ki arra, hogy Digitális Állampolgár szeretnék lenni, hanem ténylegesen azzá is válhatok.

Akkor folytatjuk...