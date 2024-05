Oktatási intézmények, kórházak sőt a hadsereg is vásárolt becslések szerint több százmillió dollár értékben hamisított Cisco hálózati eszközöket abból a céghálózatból, melynek irányítóját most ítélték el.

Emlékszik még valaki Onur Aksoyra? Ron Aksoyra? Netán Dave Durdenre? Ők azok, pontosabban ő az, aki közel tíz éven át t verte át gyanútlan áldozatait Cisco vállalati IT-berendezések, így elsősorban különböző hálózati berendezések hamisítványainak értékesítésével.

A férfit (akinek a valódi neve Onur Aksoy) 2022-ben állították bíróság elé, az akkori vádirat szerint a többek között az Amazonon és az eBay-en árult több tízezer hamisítvány hongkongi és kínai forrásból érkezett be az Egyesült Államokba és egy összesen 19 cégből álló hálózaton keresztül került a megtévesztett vevőkhöz, melyek körében vállalatok és állami intézmények egyaránt megtalálhatók voltak.

A török-amerikai kettős állampolgárt tavaly júniusban több vádpontban bűnösnek találta a bíróság, az ítélethirdetésre pedig múlt héten került sor.

Aksoy az ítélet szerint 78 hónapnyi letöltendő börtönbüntetést kapott, emellett

100 millió dollárnyi kártérítést köteles fizetni a Cisco-nak

ami mellett eltörpül a szintén kiszabott 40 ezer dolláros büntetés és egyéb eljárási díjak.

A senior horizonton túl: a staff meg a többiek Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások. Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások.

A senior horizonton túl: a staff meg a többiek Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások.

Az ítélethirdetés során több pikáns részlet is kiderült az ügyről, így például a New Jersey-i Ügyészi Hivatal közleménye szerint Aksoy a Pentagonra is sikeresen rásózott hamis Cisco berendezéseket, melyeket a hadsereg, a haditengerészet és a légierő is használt, többek között az F-15 -ös, F-18 -as és F-22 -es vadászgépek, AH-64 harci helikopterek, P-8 tengeri járőrrepülőgépek és B-52 -es nehézbombázók üzemeltetését és kiképzési feladatait ellátó informatikai háttérrendszerekben.