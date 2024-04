KITT a menőbb vagy a ChatGPT?

Csak idő kérdése volt, hogy valaki egészen új területen tegye próbára a generatív mesterséges intelligenciát. Vajon az igazi KITT idegesítőbb, vagy a ChatGPT-alapú?

1982-ben járunk, amikor a fél világ kíváncsi rá, ahogy az amerikai nyugati part gazfickóit egy fekete Pontiac Trans Am tartja rettegésben, melynek volánja mögött az igazságosztó lovag, Michael Knight (nomen est omen) ül.

A Pontiac, mely a Knight Industries Two Thousand rövidítése alapján a KITT nevet kapta az alkotóitól, a sorozattörténelem egyik legelső mesterséges intelligenciája egyben, aki a Knight Rider Historians YouTube-csatornának köszönhetően a legendás William Daniels (magyar hangja Versényi László) után most a ChatGPT nyelvén is megszólalhatott.

Having a Talk with a ChatGPT Enabled KITT from Knight Rider! Raspberry Pi Powered Knight Rider! Még több videó

A fenti videó alapján aki azt gondolta korábban, hogy KITT-nél idegesítőbb beszélgetőpartner az életben nincs, nos az súlyosan tévedett - kész szerencse, hogy a ChatGPT mögött álló OpenAI alapítója, Sam Altman buja gondolat sem volt még a négy keréken guruló szuperszámítógép első beindításakor, hiszen három évvel a sorozat sugárzása után született csak meg.

Mondjuk szögezzük le, KITT messze túlmutat a mai, chatablakokban kommunikáló rendszereknél, hiszen a Knight 2000 processzornak köszönhetően önálló gondolkodása és cselekedetre is képes, van személyisége, sőt, valahol nagyon mélyen legbelül még humora is.

