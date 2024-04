Itt az Apple újabb nagy rejtélyes ötlete a lefújt elektromos autó után

A villanyautók után a háztartási robotok területén lát újabb nagy lehetőséget a cupertinói cég.

Miután az Apple egy évtizednyi fejlesztés után feladta a Project Titan néven elhíresült villanyautó-projektjét, újabb csúcstechnológiás területre való belépésen gondolkodhat. A Bloombergnek beszélő közeli források állítása szerint a cupertinói cég egy háztartási robot fejlesztését tűzhette ki célul.

Hogy ez a robot hogyan nézhet ki, mire lesz pontosan képes, és miben könnyíti meg a felhasználók dolgát, még nem tudni, csak hogy képes lenne követni "gazdája" mozgását az otthonában. A robotikával kapcsolatos munkát az Apple hardvermérnöki részlege, valamint annak mesterséges intelligenciával és gépi tanulással foglalkozó csoportja felügyeli.

A projekt egyelőre a korai kutatási és fejlesztési fázisában jár, tehát jó eséllyel - ahogy a Project Titan esetében is történt – újabb sok évnyi találgatásnak ad táptalajt, és izgalmas lesz követni, hogy az ötlet kézzelfogható piaci termékké válik-e valamikor a távoli jövőben. Ahogy az autógyártásban, úgy a robotikában sem tekinthető túl jártasnak az Apple, így műszakilag komoly kihívásokkal szembesülhet a fejlesztés során.

Az autós projekttel az Apple egy újabb termékpiac felé próbált terjeszkedni, miközben az elmúlt évek során jelentős összegeket fektetett be olyan termékekbe és szolgáltatásokba, mint például az Apple Watch és a Vision Pro virtuális valóság fejhallgatója. A Vision Pro-nak azonban valószínűleg évekbe fog telni, amíg jelentős bevételt termelhet.

A techóriás mondhatni akár némi késéssel is érkezhet, hiszen más cégek már felfedezték maguknak az otthoni robotokat: az Amazon 2021-ben mutatta be 1600 dolláros Astro otthoni robotját, amely lényegében egy kerekeken lévő intelligens kijelző, amely képes válaszolni az Alexa parancsaira, és a Dyson is jó pozícióban van high-tech termékeivel.