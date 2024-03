Ha Yas Marina felé veszed az irányt a jachtoddal, van egy jó hírünk

A hajózás nomád életmódja nem jelenti azt, hogy le kell mondani a villámgyors vezetékes netről.

Az üvegszálas kapcsolat a távközlésben egyet jelent a gigantikus sávszélességgel, az alacsony késleltetéssel és a relatíve alacsony karbantartási költségekkel - legyen szó az otthonokig (Fiber To The Home, azaz FTTH), a társasházakig (Fiber To The Building - FTTB) vagy éppen az utcai kabinetig (Fiber To The Cabinet - FTTC) elérő nyomvonalról.

Az arab világ egyik legismertebb távközlési szolgáltatója, az e& most gondolt egyet, és a Corninggal karöltve az Abu-Dzabiban található Yas Marina jachtkikötő vendégei számára március közepétől már FTTY kapcsolatot is kínál, ami nem túl meglepő módon a

FIBER TO THE YACHT

kezdőbetűiből összeálló rövidítés.

Az e& FTTY-hálózata a kikötő 138 jachtja számára kínál villámgyors internetkapcsolatot addig, amíg a hajó a móló mellett békésen ringatózik.