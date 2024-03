Vállalkozói adatok szivárogtak ki a Magyar Postától

Ezernél is több vállalkozó lehet érintett a Magyar Posta adatvédelmi incidensében, egyelőre folynak a vizsgálatok arról, hogy pontosan milyen típusú adatokról és mekkora érintettségről van szó.

Március 28-án lép hatályba az a kormányrendelet, mely december óta a Temu mellett a leginkább borzolja a webáruház-üzemeltetők és tulajdonosok idegeit: a webáruházaknak kötelező lesz a Magyar Postát is felvenni a kiszállítást végző partnerek közé. Épp ezért kellemetlen, hogy a közelgő határidő előtt adatszivárgás történt a hétvégén a Magyar Postánál, amelynek honlapján tömegesen regisztráltak a webáruházakat üzemeltető egyéni vállalkozók.

A regisztráció március 15-én indult el, másnap azonban többen arról számoltak be, hogy a fiókjukban nemcsak a saját adataikat látják, hanem az összes többi regisztrált emailcímét, nevét és olykor telefonszámát is – számolt be róla a Telex.

A lap egy olvasótól kapott levélben értesült róla, hogy az egyik legnagyobb hazai webshopszolgáltató csoportjában többen arról számoltak be, hogy a Munkatársak fül alatt látja a többi regisztrált adatait is. A csoportban az ezt ábrázoló képek mellett az Ecommerce Hungary nevű, internetes kereskedőket tömörítő érdekvédelmi szervezet kisvállalati tagozata is megjelent, ők arra kérték a tagokat, hogy jelentkezzenek náluk, amennyiben érintettek az ügyben.

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

Ormós Zoltán, az Ecommerce Hungary szerint „nagyon bonyolult az ügy” - az adatok általában az egyéni vállalkozók honlapjain is elérhetők, így nem számítanak személyes adatnak, de vannak, akik privát email-címükkel regisztráltak, ami viszont már személyes adatnak minősül, így felvet jogi problémákat. A szervezet alelnöke azt is elmondta, hogy az összegyűjtött adatokat hétfőn fogják kielemezni, hogy kiderítsék, mekkora jogsértés, és mekkora adatszivárgás is történt valójában.

A történtekkel kapcsolatban a Magyar Posta a honlapján tett közzé tájékoztatást, amelyben bevallja, hogy

a webáruházi kormányrendelet kapcsán megkezdett webáruházi regisztráció során egyes webáruházi ügyfelek adatai ideiglenesen hozzáférhetővé váltak más regisztrált személy számára.

Az incidens kivizsgálása és a szükséges helyesbítő intézkedések megtétele, valamint a kapcsolódó bejelentés az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé folyamatban van.