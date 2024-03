Adatok szivárogtak ki a Fujitsutól

Biztonsági incidensben érintett a japán technológiai óriás, bár sok részletet még egyelőre nem tudni a támadással kapcsolatban.

Személyes adatokhoz és ügyfelek információihoz is hozzáférhettek a Fujitsu-t támadó hackerek, erősítette meg a technológiai óriáscég. Egy belsős vizsgálat után több szervezeti munkaállomáson is sikerült kártevőket azonosítani, az eszközöket azóta sikeresen leválasztották a hálózatról. Hogy pontosan milyen típusú malware-eket sikerült a dolgozók gépeire juttatni az ismeretlen elkövetőknek, egyelőre nem részletezte a cég, ahogy a támadás részleteit sem hozta nyilvánosságra, a vizsgálatok továbbra is zajlanak.

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

A Fujitsu azt sem pontosította, hogy a személyes adatok milyen jellegűek és kiket érintenek – egyaránt lehet érvényes az alkalmazottakra, vagy az üzleti ügyfelekre, esetleg azokra az állampolgárokra, akiknek a kormánya a vállalat technológiáit használja. A bejelentés időpontjáig nem érkezett még jelentés azzal kapcsolatban, hogy az esetlegesen kiszivárgott személyes- vagy ügyféladatokkal visszaéltek volna.

A japán székhelyű vállalat körülbelül 124 ezer alkalmazottat foglalkoztat, kormányzati és magánszektorban tevékenykedő ügyfeleket egyaránt kiszolgál. Az ellopott információk jellegéből adódóan a támadást bejelentették a japán adatvédelmi hatóságnak, de azt nem tudni, hogy más külföldi kormányt, például az Egyesült Államokat értesítettek volna az esetről.