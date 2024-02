Jól megnyirbálja a Sony a PlayStation részleget

900 főt küld el a cég, miközben több stúdiót is bezár.

Lassan tényleg minden hétre jut egy ilyen hír: a Sony Interactive Entertainment is azon techóriások sorát bővíti, akik erősebbet húznak a nadrágszíjon. A cég kedden jelentette be hogy a PlayStation részlegből mintegy 900 alkalmazottat, azaz a globális munkaerő-állománya 8 százalékát fogja elbocsátani.

A Sony több hónapon át tartó vezetői megbeszélések után jutott arra, hogy változtatásokat kell végrehajtania az üzletág és a vállalat fejlesztése érdekében – írta Jim Ryan, az egység elnök-vezérigazgatója az alkalmazottaknak írt e-mailben. Az elbocsátások valamennyi régióban érinteni fogják az alkalmazottakat. Emellett a PlayStation londoni stúdiója már biztos, hogy teljes egészében bezár, és erre a sorsra jutnak más, egyelőre meg nem nevezett stúdiók is.

A japán játékóriás február 14-én csökkentette a PlayStation 5 konzol eladási számaira vonatkozó előrejelzéseit, miután úgy ítélte, hogy csökkent a hardver iránti érdeklődés. A Sony a márciussal záruló pénzügyi évben már csak 21 millió darab PlayStation 5 eladására számít a korábbi 25 milliós előrejelzéséhez képest.

Januárban a Microsoft jelentette be az Activision Blizzard felvásárlása után, hogy elbocsát 1900 munkavállalót, jórészt a frissen megszerzett csapatból. A leépítés a Microsoft Gaming divíziójának mintegy 22 ezer munkavállalójából 8 százaléknyi kollektívát érint, illetve az Activision Blizzard mellett kisebb mértékben az Xbox és ZeniMax részleghez tartozó humánerőforrásra is kiterjed. A hónap elején a Cisco és a DocuSign jelentette be, hogy a szerkezetátalakítási tervek részeként csökkenti az állományt.

Via CNBC.