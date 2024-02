Ötvenéves a cég, ami nélkül nem lenne (annyi) iPhone, PlayStation, Xbox vagy éppen Kindle

Fél évszázad telt el azóta, hogy megalakult a Hon Hai Precision Industry, vagyis a Foxconn, mely a legmeghatározóbb, legnagyobb elektronikai bérgyártó a világon.

A Foxconn, vagy egykori nevén Hon Hai Precision Industry nevéhez mára több ezernyi elektronikai, informatikai berendezés születése kötődik - a tajvani cég a világ legnagyobb bérgyártójaként többek között iPhone-okat, Sony és Microsoft játékkonzolokat, a legkülönfélébb szervereket, PC-ket, újabban pedig már gépjárműveket és ezek különböző alkatrészeit gyártja úgynevezett bérgyártói modellben.

A céget éppen 50 évvel ezelőtt, 1974. február 20-án alapította egy a Kínai Köztársaság légierejétől frissen leszerelt tiszt, Terry Gou, aki Tajpej egyik külvárosi negyedében egy fészerben tévékészülékekhez kezdett gyártani műanyag alkatrészeket tíz munkatársával karöltve.

A gyártó számára az 1980-as esztendő hozta az első komoly megrendelést, amikor az akkoriban már rendkívül népszerű Atari a játékkonzolok joystickjának a gyártásával bízta meg a céget.

Az IT-iparág az ezredforduló tájékán kezdte felfedezni magának a vállalatot, ekkor kötött bérgyártói megállapodást a Foxconnal az Intel - a tajvani cég az amerikai processzorgyártó alaplapjainak gyártására kapott megbízást.

Innen gyakorlatilag már nem volt megállás, a Foxconn rövid időn belül a világ legnagyobb elektronikai bérgyártójává nőtte ki magát, mely ma 24 országban - köztük Magyarországon - üzemeltet gyáregységeket, illetve komplett, egy kisváros teljes ökoszisztémájával rendelkező gyártókampuszokat.

A cég héten tartott zártkörű születésnapi partijára állítólag köszöntő üzenetet küldött maga Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) és Pat Gelsiger (Intel) is, illetve hosszú hónapok óta most először tűnt fel a nyilvánosság előtt Gou, aki 2019-ben mondott le a vezérigazgatói posztról, tavaly ősszel pedig az igazgatótanácsot is elhagyta, miután egyre közelebb kerültek a választások, melyen tajvani elnöknek jelöltette volna magát.

Gou végül letett erről a tervéről, mivel nem tudta egybekovácsolni a tajvani ellenzéket, ezt követően pedig szinte teljesen eltűnt a közéletből.

Mesterműve, a Foxconn ugyanakkor a TSMC mellett továbbra is Tajvan meghatározó multinacionális nagyvállalata maradt, mely a szigetországot öt évtized alatt feltette az informatikai ipar világtérképére.