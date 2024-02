Rosszullét miatt kerül vissza az Apple-hez a legtöbb Vision Pro

Ma két hete van piacon az Apple Vision Pro kevertvalóság-headsetje, ami egyben azt is jelenti, hogy az első vásárlók számára lejár az a határidő, amin belül meggondolhatják magukat és visszakérhetik a pénzüket. Akadnak, akik kényszerűségből élnek ezzel a lehetőséggel.

Két hete használhatják az első tulajdonosok az Apple méregdrága Vision Pro headsetjét, melynél a gyártó 14 napos elállási jogot biztosít a vásárlóknak arra az esetre, ha a kütyü valamiért mégsem felelne meg az igényeiknek, illetve egyéb okból nem tudják azt használni.

Mivel merőben új eszközről van szó, melynek kipróbálására korábban gyakorlatilag senkinek nem volt lehetősége, a kéthetes időszak elég is volt arra, hogy kiderüljön, a Vision Pro bármennyire is szeretnék, illetve bármennyire is megengedhetik maguknak, nem való még a legelvetemültebb apple-rajongók közül sem mindenkinek.

A The Verge gyűjtése szerint az Apple-hez visszaküldött Vision Pro-k esetében az elállási ok túlnyomó részt a viselés közbeni erős diszkomfort-érzet, illetve rosszullét, azaz jellemzően a tengeribetegség. Mások más fiziológiai okokra hivatkozva küldték vissza a headsetet, így pl. akadtak, akiknél rövid viselést követően fejfájás vagy szemirritáció jelentkezett.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az Apple generálisan rosszul tervezte volna meg a Vision Pro-t, hiszen a hasonló, viselhető szemüvegek esetében vissza-visszatérő probléma a felhasználóknál jelentkező fiziológiai panasz. És hát egyesek bármennyire is szeretnék beskatulyázni őket, mint minden ember, úgy az Apple-felhasználók is különböznek, a szervezetük (de leginkább az agyuk és a szemük) pedig másként reagál a Vision Pro által közvetített ingerekre.