Tűzveszélyes fűtőtesteket kellett levenni a Temuról

Lesújtó eredménnyel zárult egy brit fogyasztóvédelmi csoport vizsgálata.

Olcsó elektromos fűtőtesteket vett le online shopjából a TikTok és a Temu, miután kiderült, hogy a készülékek tűz- és robbanásveszélyesek. A brit Which? fogyasztói szervezet nyolc különböző, alacsonyabb árkategóriába tartozó fűtőtestet tesztelt, melyek nagy része nem felelt meg az Egyesült Királyság biztonsági előírásainak. A TikTok Shopból vásárolt öt, a Temuról vásárolt három fűtőtest közül egyetlen modell bizonyult biztonságosnak. A TikTok és a Temu közleménye szerint a felhasználók biztonsága miatt azóta eltüntették a problémás háztartási eszközöket platformjukról, de helyettük hasonló, szintén olcsó más típusú eszközök jelentek meg azóta a kínálatban - figyelt fel rá a BBC.

A Which? szerint a vizsgálat egyik tanulsága, hogy a kormánynak nagyobb jogi felelősséget kell terhelnie az online piacterekre a nem biztonságos termékekért, és markánsabb lépések szükségesek annak megakadályozására, hogy az otthonokba kerüljenek a veszélyes eszközök. A csoport rávilágított továbbá arra is, hogy egyes termékeket influencerek népszerűsítettek a TikTokon, ezzel pedig még szélesebb potenciális vásárlói csoporthoz jutottak el. Lesley Rudd, az Electrical Safety First vezérigazgatója arra szólította fel a népszerű videósokat, hogy "erkölcsi kötelességük" csak olyan termékeket ajánlani a követőiknek, amelyek használata biztonságos.

A kínai PDD Holdingshoz tartozó Temu online piac a tavalyi év utolsó hónapjaiban elképesztő, kínai piaci szereplőtől eddig soha nem látott marketingkampánnyal villámgyorsan óriási népszerűségre tett szert Magyarországon és más piacokon is, az Egyesült Királyságban is vásárlók millió rendelnek az áruháztól a nyomott árak miatt. A Temu és a Shein már nem csak és kizárólag az alacsonyár-szegmensre céloz, jóllehet az árucikkek jelentős része továbbra is nagyjából azt a minőséget képviseli, mely egy átlagos kínai diszkont árukészletét jellemzi. Így van rá esély, hogy az egyes elektronikai háztartási cikkek nem felelnek meg a szigorúbb előírásoknak.