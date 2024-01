A hang után a kézírást is leutánozza a mesterséges intelligencia

Egy Abu-Dzabi-i egyetem kutatói olyan mesterséges intelligencia-modellt fejlesztenek, mely képes megtanulni egy adott ember kézírását, ezzel a beszéd sikeres utánzása után újabb mérföldkőhöz érhet a technológia.

Ha nem lenne elég ijesztő, hogy a mesterséges intelligencia ma már gyakorlatilag bárkinek a hangján képes megszólalni, akkor jobb felkészülni rá, hogy lehet még ennél is rosszabb, a technológia ugyanis rövidesen képes lesz a minden emberre teljesen egyedileg jellemző kézírás-mintát leutánozni, megtanulni.

Az Abu-Dzabi-i Mohamed bin Zayed Mesterséges Intelligencia Egyetem (sic!) néhány héttel ezelőtt bejelentette, hogy olyan mesterséges intelligencia-modellen dolgozik, mely pár kézzel írott bekezdést elemezve képes tűpontosan leutánozni egy ember kézírását - vagy éppen elolvasni egy olvashatatlannak tűnő szöveget (végre fellélegezhetnek a patikusok).

Bár kézírással író robotok régóta léteznek, ez az első alkalom, amikor a mesterséges intelligencia a karakterfelismerést gépi tanulás útján hasznosítja. A technológia valódi társadalmi haszna, illetve potenciális veszélyei kapcsán ezzel együtt ezúttal is megoszlanak a vélemények, hiszen a kutatók szerint akár olyanok is írhatnak majd ezzel a módszerrel újra kézírással, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak tollat fogni a kezükbe, ugyanakkor egy ilyen rendszer komoly lehetőséget adhat a bűnözők kezébe is, akik nagyon meggyőző hamisítványokat tudnak általa kreálni.

A felmerülő aggályok ellenére a szakemberek hónapokon belül piacra kívánják dobni a technológiát, melyet már az amerikai szabadalmi hivatalnál is bejegyeztettek.