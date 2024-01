Jobb későn mint soha: Észak-Korea már 4G-n hasít

Észak-Korea ütemes léptekkel halad a technológiai innováció rögös útján, még ha kissé lemaradva is más régiókhoz képest. Az országban például most kapcsolták csak be az első 4G-s bázisállomásokat, aminek egyébként azért nincs túlzott jelentősége, mert a lakosság nagy részének nincs okostelefonja.