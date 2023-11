Ha valamit nem tudsz legyőzni, állj az élére! - így szippantja be a taxisokat az Uber

Az Ubert több nagyváros mellett Londonból is kitessékelték (igaz, azóta mégis licenchez jutott) nem kis részben a helyi taxitársaságok lobbitevékenységének köszönhetően. A cég most bejelentette, hogy jövőre mind a 15 ezer londoni taxis számára elérhető fuvarközvetítő tevékenységet indít.

Jó úton halad afelé az Uber, hogy megkerülhetetlen tényezővé váljon a személyfuvarozásban még azokban a városokban is, ahol egyébként licenc hiányában sofőrjei nem végezhetnek személyszállítási tevékenységet. A cég és a taxitársaságok közti összefeszülés egyre inkább az Uber javára kezd eldőlni, köszönhetően a vállalat egyre sikeresebb közvetítői modelljének.

A vállalat most ismét értékes skalpot gyűjtött be azzal, hogy éppen a héten jelentette be, hogy a jövő év elejétől lehetőséget biztosít a londoni taxisok számára arra, hogy megjelenjenek az Uber applikációjában. Ez egyébként nagyjából 15 ezer ikonikus fekete autót jelent potenciálisan, melyeket jelenleg is el lehet érni számos fuvarszervező applikáción keresztül - ezekhez csatlakozna a tervek szerint rövidesen az Uber.

A cég az elmúlt időszakban számos metropoliszban sikerrel ütött nyélbe hasonló megállapodásokat taxitársaságokkal és taxis flottaüzemeltetőkkel, így az Uber appján keresztül lehet taxit hívni egyebek mellett New Yorkban, Párizsban, Rómában és Los Angelesben is.

Az Uber a legtöbb nagyvárosban eleinte legtöbbször a meglehetősen avittas módszerekkel dolgozó helyi taxitársaságok halálos ellenfeleként tűnt fel, mostanra azonban már nyíltan azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a világ összes taxija megjelenjen a platformján.

A globális jelenlétnek és az ebből fakadó óriási felhasználói bázisnak köszönhetően a taxisok egyre inkább hajlanak erre a fajta együttműködésre még akkor is, ha az Uber egyébként fuvaronként jelentős, átlagosan 28,3%-os jutalékot kér.