Itt van az AlzaDoom, aminek már a neve is beszédes

Mindig is idegesített a kis zöld genyó? Most levezetheted a frusztrációt.

Időről időre lehet valamilyen hírt adni Doom-ról, legtöbbször annak apropóján, hogy már egy traktor fedcompján és még ki tudja min is lehet vele játszani, vagy hogy született egy meghökkentő mod, amilyen korábban még nem volt. Na és az AlzaDoom-hoz hasonló bizony még nem volt: az Alza ikonikus zöld kabaláját, a zöld manót lehet legyakni tucatjával a shooter rajongói verziójában. Már ha lehet rajongóinak nevezni, hiszen a közkedvelt Thorir the ReD YouTube-csatornán (ahol egyébként számos más Doom-moddal is lehet találkozni) az alábbi felütéssel olvasható a leírás: „Titeket is idegesít ez a zöld féreg? Mert engem rohadtul!”

Az AlzaDoom futtatásához mindenképp szükség van Doom2.wad-ra, amit a készítő szerzői jogi okokból nem mellékelt a YouTube-videó alatt található letöltőlinken elérhető modhoz. A mellékelt kézikönyvben minden szükséges instrukció megtalálható a futtatáshoz, ami után már halomra lehet ölni a visító zöld manókat.

A mod készítője továbbá kiköti, hogy: „elhatárolódik mindenféle szélsőséges nézettől, fasizmustól, kommunizmustól, jobboldaltól, baloldaltól, szélsőközéptől – nehezebb napjain még saját magától is."

"Fontos leszögeznem, hogy nem állok semmilyen üzleti kapcsolatban sem az Alza.hu-val, sem pedig bármely másik, a játékmenet során szereplő kereskedelmi, vagy politikai entitással! A mod célja csupán a szórakoztatás (kérlek NE gyújtsatok fel a hatására egy plázát se!), az abban megjelenő valós közszereplők és vállalatok csupán kellékei, díszletei a – kvázi – hétköznapi környezetben játszódó játékmenetnek."