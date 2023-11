Megnézi helyettünk a YouTube-videókat a Google Bard

Klassz képességgel bővül a Bard, de a nagy kérdés, hogy milyen hatással lesz a videók nézettségére.

Miközben a sajtó szeme az elmúlt héten leginkább az OpenAI szervezeti drámájára szegeződött, a Google bejelentette, hogy a Bard chatbot azóta okosabb lett és a YouTube-videókkal kapcsolatos kérdéseket is jobban érti. A Bard a szeptemberben kiadott YouTube-kiegészítőn keresztül csak bizonyos videók megkeresésében segítette a netezőt, de most már azzal a képességgel is rendelkezik, hogy elemezni tudja a belinkelt videót, és konkrét válaszokkal térjen vissza az adott tartalomhoz fűződő kérdésekre.

A gyakorlatban ez például akkor lehet hasznos az internetezőnek, ha kíváncsi arra, hogy egy süteményreceptre vonatkozó kereséskor az ajánlott videóban hány tojást és milyen összetevőket említ a készítő a recept az elkészítéséhez. De azt is megmondja, hogy egy utazási videón látott hely pontosan hol van.

A bejelentésre két héttel azután került sor, hogy a YouTube új, generatív mesterséges intelligencia funkciókkal kezdett kísérletezni, beleértve egy mesterséges intelligencia beszélgetési eszközt, amely megválaszolja a YouTube tartalmával kapcsolatos kérdéseket. A frissítéssel ez a képesség már a Bardon keresztül is elérhető – igaz egyelőre csak angol nyelvterületen, a többi nyelv támogatásának kiterjesztésére még határozatlan ideig várni kell, erre vonatkozóan nem osztott meg ütemtervet a keresőcég.

Jogosnak tűnnek azok az aggodalmak, hogy milyen hatással lesz ez a videók nézettségére és a hirdetések megtekintésére, ha a videók megnézése nélkül is információkat tudnak szerezni a felhasználók, de a Google-nek még nincs válasza az alkotók megnyugtatására.