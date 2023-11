Digitális terapeutát fejlesztene a Microsoft

Egy MI-alapú appal szeretne minél többeknek lelki támaszt nyújtani a cég.

Egy terápiás gyógykezelési célú, mesterséges intelligencán alapuló alkalmazásról árulkodik a Microsoft az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala felé nemrég benyújtott szabadalmi bejelentése, amit először a Microsoft Power User szúrt ki. Az app a rövid bemutatás szerint többek közt képekből és fotókból olvasna le érzelmi állapotokat, és egyéb információkkal vegyítve azokat hozná létre a felhasználó egyedi profilját.

Alapvetően egy chatbotról van szó, ami a hagyományos chatrobokhoz képest abban is fejlettebb lenne, hogy egy feldolgozó modulon túl egy specializált válaszokból álló adatbázisból dolgozik, emellett különböző eljárásokkal elemzi az érzelmeket, képes visszaemlékezni, és memóriában tárolni a korábbi beszélgetések során „elhangzott”, azaz jobban mondva leírt válaszokat és problémákat. A „digitális terapeuta” akár személyre szabott étrendi és gyógyszeres ajánlásokat is tehet majd a felhasználó egészségügyi helyzetét ismerve, és bizonyos pszhichológiai teszteket is elvégezne és kiértékelne.

Hogy konkrét termékkel mikor állhat elő a redmondi szoftvercég, nem tudni, mivel egyelőre csak egy szabadalomról van szó - ebben az esetben akár több évvel később látható csak a munka gyümölcse, feltéve, ha valóban lesz gyümölcs.