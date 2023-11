Megállapodtak az egységes, uniós digitális irattárcáról

Még közelebb került az európai digitális személyazonossági keret, amely lehetővé tenné az EU valamennyi polgára, lakosa és vállalkozása számára, hogy éljen a digitális személyazonosság előnyeivel.

Lezárultak az egyeztetések az Európai Parlament és az EU Tanács között az európai digitális azonosító tárcáról (EU Digital Identity Wallet ), amelynek célja, hogy egy mobiltelefonon keresztül egyetemes hozzáférést biztosítson az elektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez. A tagállamok olyan digitális irattárcákat kínálnak majd a polgárok és a vállalkozások számára, amelyek összekapcsolhatják nemzeti digitális személyazonosságukat más igazoló dokumentumokkal (pl. vezetői engedély, diplomák, bankszámla). Ezeket az irattárcákat az egyes tagállamok által elismert közigazgatási szervek vagy magánintézmények biztosíthatják.

Az új európai digitális irattárcák lehetővé fogják tenni az európai polgárok számára, hogy anélkül férjenek hozzá online szolgáltatásokhoz, hogy magánkézben lévő azonosítási módszereket kellene használniuk vagy szükségtelenül kellene megosztaniuk személyes adatokat. Ezzel a megoldással teljes mértékben ők rendelkeznek arról, hogy milyen adatokat osztanak meg. Az Európai Bizottság azt is leszögezi, hogy „a tárca tartása teljesen önkéntes választás az állampolgároknak”. A DSA értelmében nagynak minősített internetes szolgáltatóknak kötelező lesz elfogadniuk a tárcákat, így például a Google-nek és a Metának is, de a Booking.com és Amazon esetében is érvényes lesz.

A társjogalkotók által hozott megállapodás után most az Európai Parlament és a Tanács hivatalos jóváhagyása is szükséges, ami ilyenkor általában már csak formaiság. A hivatalos elfogadást követően az új keretrendszer hivatalos közzétételét követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak 24 hónappal az EU Digital Identity Wallet műszaki előírásait és a tanúsításhoz szükséges műszaki előírásokat meghatározó végrehajtási jogi aktusok elfogadását követően uniós digitális azonosító pénztárcákat kell biztosítaniuk állampolgáraik számára.

Az irattárcával az állampolgároknak lehetőségük lesz az EU-ban mind a köz-, mind a magánszféra által kínált online szolgáltatások igénybevételére, különös tekintettel a szigorú felhasználói hitelesítést igénylő szolgáltatásokra. Ezek közé tartozhat például a bankszámlához való hozzáférés, a kölcsönigénylés, az adóbevallás benyújtása, a hazájában vagy külföldön található egyetemre való beiratkozás, valamint sok egyéb olyan dolog, amelyhez jelenleg hagyományos azonosító eszköz szükséges. A magánszemélyek ingyen használhatják majd a tárca szolgáltatásait, többek közt a digitális aláírást.

A Bizottság szándéka szerint az európai digitális irattárca a tagállamok által biztosított megbízható digitális személyazonosságra (ez Magyarországon lehet az Ügyfélkapu-elérés) fog épülni, javítva azok hatékonyságát, kiterjesztve azok előnyeit a magánszektorra, valamint biztonságos, ingyenes, kényelmesen használható és a személyes adatok védelmét biztosító személyes digitális irattárcát kínálva.