Ennyit költenek a magyarok laptopra és tévére

Az Euronics friss, a 2023-as év első 10 hónapjának trendjeit összefoglaló elemzése szerint az üzletlánc vásárlói kétszer többet költöttek idén telefonokra és mobilkiegészítőkre, mint tavaly, de nőtt a tévékre és háztartási nagygépekre fordított átlagos összeg is.

A magyarországi kiskereskedelmi forgalom általános apadásával párhuzamosan az év első 10 hónapjában az Euronics tapasztalatai szerint is csökkent mind az egyes termékkategóriák által generált árbevétel, mind a vásárlások száma, viszont az egy-egy vásárlás során elköltött átlagos összeg – vagyis a kosárérték – több területen, így a háztartási nagygépek, a tévék és a telefonok szegmensében is emelkedett.

Munkába visszatérés után imposztor-szindróma? (x) Karrierváltóknak és szülőknek is segít újra munkába rázódni a Morgan Stanley programja. Karrierváltóknak és szülőknek is segít újra munkába rázódni a Morgan Stanley programja.

Munkába visszatérés után imposztor-szindróma? (x) Karrierváltóknak és szülőknek is segít újra munkába rázódni a Morgan Stanley programja.

A telefon és mobilkiegészítő kategóriában az átlagos országos kosárérték az egy évvel korábbi 46 ezer forint után immár meghaladja az 56 ezer forintot, ami alól a leglátványosabb kivételt az északnyugat-magyarországi régió jelenti, a maga 60 ezer forinton felüli átlagával. A kategórián belül legnépszerűbb termékeknek természetesen az okostelefonok számítanak, amelyekre átlagosan közel 100 ezer forintot költöttek az Euronics vásárlói az online felületen, míg a fizikai üzletekben a némileg olcsóbb készülékek jutottak nagyobb szerephez. Érdekességként emeli ki az üzletlánc, hogy a nyomógombos és az otthoni vezeték nélküli telefonokra is van még kereslet a tízezer forint körüli árkategóriában.

A televíziók kategóriájában több érdekességet is mutat az Euronics statisztikája. Egyrészt az online csatornán darabszámban a legtöbb a közepes méretű, 40-43, illetve 44-50 colos képátlójú készülékekből, valamint a kisebb, 32 hüvelykes tévékből fogyott, viszont a legnagyobb árbevételt a 60”-asnál is nagyobb, 300 ezer forint feletti átlagárú televíziók hozták. A hagyományos üzletekben ehhez képest a mennyiségi top 3-ban a 44-50 colos tévék helyett az 55-58-as készülékek kaptak helyet, és ezek viszik a prímet az árbevétel terén is. A fővárosban lett a legmagasabb a tévékre költött átlagos összeg: míg Budapesten átlagosan 139 ezer forintot adtak ki a vásárlók egy-egy készülékre, addig a skála másik végén szereplő Dél-Magyarországon csak 111 ezer forintot. Más termékkategóriáknál ilyen mértékű területi különbség nem tapasztalható.

Az IT-kategóriában mind a fizikai üzletekben, mind a webshopban a laptopok számítanak a legnépszerűbb terméknek, viszont amíg az online csatornán az átlagár megközelíti a 250 ezer forintot, addig az offline értékesítések esetében ez nem éri el a 200 ezer forintot sem. Szintén nagy forgalmat generálnak a webáruházban a 14 ezer forint körüli átlagárú wifis kamerák, valamint a 25 ezer forint átlagárú tintasugaras nyomtatók, az Euronics üzleteiben pedig még a wifi-routerek is slágernek számítanak.