Már a dolgozóitól is sajnálja a Microsoft az Xbox Game Pass-t

Jövő évtől kezdve fontos dolgozói juttatást von meg a redmondi cég, aminek a dolgozók nem annyira örülnek.

A Microsoft 238 ezer alkalmazottjának egy része búcsút inthet az eddigi ingyenes Xbox Game Pass Ultimate jogosultságának, aminek érthető mód sok érintett nem örül. A The Verge-nek nyilatkozó névtelen belsős források elmondása szerint a cég a héten küldött értesítést arról, hogy több állandó alkalmazott Xbox Game Pass Ultimate juttatását megszünteti. Az Xbox divízióban dolgozók továbbra is élvezhetik az előnyt, de akik nem a játékos részleg alkalmazottai, jövőre már nem játszhatnak ingyen, helyette kedvezményes áron vásárolhatnak éves előfizetést a céges belső rendszeren keresztül, ahol többen is felháborodtan kritizálták a cégnek spúrnak tűnő lépését.

A Microsoft munkavállalói juttatásának megszüntetése hónapokkal azután történik, hogy a redmondiak nyáron megemelték mind az Xbox Series X konzol, mind pedig az Xbox Game Pass előfizetéses szolgáltatás árát. A Microsoft az előfizetés 2017-es elindítása óta nem változtatott Xbox Game Pass árain, ezért érte meglepetésként a játékosokat a döntés, ami annak fényében mégsem annyira meglepő, hogy az elmúlt években más szórakoztatóipari szolgáltatások előfizetései is drágultak: a Netflix tavaly ismét emelte az árakat az elmúlt években tapasztalt fokozatos emeléseket követően, a Disney Plus és a Hulu szintén tavaly emelt, ahogy az Apple Music és a Spotify egyaránt drágult a legtöbb piacon - láthatóan már a Microsoft sem tudta elkerülni, hogy lépéseket tegyen ebbe az irányba.

Az Xbox Game Pass Ultimate csomagért Magyarországon egy ideje már a korábbi havi 4190 forint helyett 4790 forintot kell fizetni, az alap Xbox Game Pass for Console csomagért pedig a havi 3000 forint helyett 3190 forintot.