Kódolásra bátorítja a gyerekeket Ferenc pápa

A Code with Pope nevű kezdeményezés neve már magában beszédes.

Ferenc pápa is támogatja egy lengyel vállalkozó globális projektjét, amelynek célja, hogy minél több gyerek vágjon bele a programozásba. Miron Mironiuk, a mesterséges intelligenciával foglalkozó Cosmose AI alapítója szerint a „Code with Pope” azaz „Kódolj a pápával” nevű kezdeményezés az oktatásban tapasztalható szembetűnő egyenlőtlenségeket szeretné áthidalni. Mironiuk abban bízik, hogy a pápa "áldása" nagyobb eséllyel győzheti meg arról a katolikus országok (mint amilyen Lengyelország túlnyomó része is) gyerekeit, hogy töltsenek némi szabadidőt az ingyenes kurzussal, és vágjanak bele a kódolásba, ami a jövőben nagy versenyelőnyt jelenthet számukra.

A Codeforia nevű ingyenes online tanulási platformon keresztül közzétett kurzussal a 11-15 éves fiatalok ingyen tanulhatják meg a programozás alapjait Európa, Afrika és Latin-Amerika területén spanyol, angol vagy lengyel nyelven. A körülbelül 60 óra tanulást jelentő tananyag a Python alapjaiba való bevezetést segíti, ami jelenleg az egyik legnépszerűbb programozási nyelv.

A pápa nem először bátorítja a fiatalokat a programozásban: 2019-ben a Code.org egy akciója keretében az egyházvezető személyesen írt be egy sort egy alkalmazás kódjába, amit az ENSZ fenntarthatósági céljainak népszerűsítésére fejlesztettek ki.