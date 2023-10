Még a dobozban frissíthetők lesznek az iPhone-ok

Érdekes megoldást dolgozott ki az Apple arra, hogy a boltokból hazavitt telefonokon már az aktuális, naprakész iOS-verzió futhasson.

Az Apple kidolgozott egy megoldást a még dobozban lévő, ki nem bontott és használatba nem vett iPhone-ok szoftverének automatikus frissítéséhez. A vásárlók sokszor tapasztalhatják, hogy amikor hazaviszik a boltból a frissen szerzett eszközt, azonnal frissíteniük kell a szoftvert, hiszen a dobozba kerülésük pillanatában még egy jóval korábbi verzió volt csak elérhető.

A rendre megbízható forrásnak tűnő Bloomberg-publicista, Mark Gurman arról tesz említést legutóbbi „Power On” hírlevelében belsős informátorokra hivatkozva, hogy az Apple Store alkalmazottak egy speciális, alátéthez hasonlító felületekre helyezik majd az iPhone-okat, ami képes vezeték nélküli kapcsolaton keresztül bekapcsolni, frissíteni, majd újra kikapcsolni a telefonokat.

Ugyan ez azért is előnyös, mert a felhasználók már egy biztonsági javításokat tartalmazó, naprakész szoftverrel vehetik használatba az új mobiljukat, az Apple számára nagy plusz, hogy az újonnan felfedezett jailbreakelési módszereket is sikerülhet még az új készülék forgalomba hozatala előtt lezárni. A tervek szerint a cupertinóiak idővel kiterjesztik a frissítési metódust más eszközökre is, egyelőre csak iPhone-ok frissítése lehetséges, még vélhetően az év vége előtt elkezdik használni az alkalmazottak az alátéteket.