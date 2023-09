Egyelőre nem tud mit kezdeni a játékipar a generatív MI őrülettel

A legújabb technológiai trendeket, és a játékfejlesztésbe való beemelésük lehetőségeit kommentálta a Koei Tecmo stúdió vezetője.

A játékfejlesztők már hosszú ideje használnak szoftvereikben algoritmikus MI-t, de a még komolyabb lehetőségeket megnyitó generatív modellek alkalmazásának módja a játékfejlesztésben egyelőre egy nagy kérdőjel – fejtette ki véleményét Koinuma Hiszasi, a Koei Tecmo stúdió vezetője a szeptember 21-24. közt zajló Tokyo Game Show játékkiállítás első napján.

A szakember szerint az ipar egyelőre nem érkezett el abba a szakaszba, amikor a generatív képességeket is ki tudja aknázni, de már tesztelik a jövőbeni integritás különböző módjait. Emellett fontos kérdés, hogy milyen jogi kérdéseket vet fel a technológia, mennyiben járul hozzá a játékok vagy a fejlesztés minőségéhez. Eddig valóban nem túl sok elképzelés született, de már vannak ötletek: az Nvidia augusztusban bemutatott egy elképzelést, amivel a játékokban szereplő nem játékos karakterek, az NPC-k profitálhatnának az MI képességeiből, és az Nvidia Ace és a Nemo SteerLM technológiák segítségével a karakterekkel folytatott nyelvi interakciók sokkal fejlettebbé, élvezetessé és emberszerűbbé válhatnának.

A nagy japán cégek fejlesztői közül mások is kifejtették a CNBC-nek, hogy egyelőre nem állnak készen olyan népszerű trendek beemelésére, mint a generatív mesterséges intelligencia, vagy a virtuális valóság/kiterjesztett valóság. Annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban a VR/AR headsetek és eszközök fejlesztése is felgyorsult (elég említeni az Apple Vision Pro-t, vagy a Meta Quest termékcsaládot), az eddig elérhető játékprogramok általánosságban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Koinuma szerint a Koei Tecmo az elsők közt kezdett el VR-játékokat fejleszteni, de a headsetek még mindig nem alkalmasak hosszabb ideig tartó, huzamosabb játékra.

Via CNBC.