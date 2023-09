Ellenségből szövetségessé vált a dél-koreai távközlési piacon a Netflix

Peren kívüli megállapodással zárult a Netflix és a nagy dél-koreai internetszolgáltató(k) között az utóbbi években indult minden jogvitás eljárás. A világ legnagyobb streamingszolgáltatója és a koreai távközlési piac legnagyobb szereplője, az SK Telecom, illetve leányvállalata, az SK Broadband pere az OTT fair share vita legkomolyabb jogi próbatétele volt - egészen mostanáig.

Ádáz ellenségekből stratégiai szövetségessé vált Dél-Koreában a Netflix, illetve a helyi vezetékes távközlési piac legnagyobb szereplője, az SK Broadband - a két cég vitájának alapját egy, az Európai Unióban is széles plénum előtt tárgyalt ellentét, illetve kérdés adta, nevezetesen kell-e hozzájárulást fizetnie egy nagy tartalomszolgáltatónak vagy platformernek a hálózatok bővítéshez, karbantartásához.

Az ezzel kapcsolatos vita olyannyira elfajult az ázsiai országban a koronavírus-járvány kezdetén, hogy a Netflix és az SK Broadband kölcsönösen perre mentek egymással. Az ügy 2021-ben csúcsosodott ki, amikor gyors egymásutánban két rendkívül népszerű, koreai gyártású sorozat, a D.P. és a Squid Game is "műsorra került" a Netflixnél.

Az SK Broadband a sorozatpremiereket követően azzal érvelt a bíróság előtt, hogy a megszokott többszörösére ugró sávszélesség-igény jelentős költségekbe verte az internetszolgáltatót, mely a többi ügyfél megfelelő ellátásának biztosítása érdekében számottevő ideiglenes kapacitásbővítést és kapcsolódó karbantartási munkálatokat kellett végrehajtson hálózatán.

Az alperes védelmében felhozta, hogy a hálózati túlterhelést nem a Netflix, hanem az ügyfelek okozzák, akik egyébként komoly összegeket fizetnek a szolgáltatóknak, vagyis nincs helye az internetszolgáltatók részéről a követelésnek.

A bíróság végül elsőfokon elfogadta az internetszolgáltató érvelését, és mintegy 23 millió dollárnak megfelelő dél-koreai won megfizetésére kötelezte a streamingszolgáltatót.

A most bejelentett megállapodás értelmében ezt az összeget nem kell kifizetnie a Netflixnek (vagy nem ebben a formában), a cégek helyette rögzítették, hogy a távközlési szolgáltató kínálatában elérhetők lesznek olyan csomagajánlatok, melyek Netflix-előfizetést is tartalmaznak, illetve az együttműködés további része a távközlési cég által fejlesztett MI-technológiák közös használati lehetőségének megvizsgálása is.