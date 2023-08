Már Python-t is lehet használni az Excelben

Támogatást kapnak a Python-szkriptek, de egyelőre nem mindenki használhatja őket.

Támogatást kap a Python programozási nyelv az Excel táblázatkezelőben, a funkció előzetes állapotban már nyilvánosan is kipróbálható – jelentette be a Microsoft. Az adattudósok, vagy a statisztikai feladatokat végző szakemberek így már az Excelben is használhatnak Pythonban írt képleteket és függvényeket a különféle számítási feladatokhoz, az adatok kezeléséhez és elemzéséhez.

A Python-kódokat ugyanúgy az egyes cellákba kell írni, mint a hagyományos képleteket, de az új =PY ( ) függvény segítségével, a makrókhoz és más Excel-műveletekhez hasonlóan rögtön lefutnak. Az összetett műveletek megvalósítását az Anaconda kódtár segíti. A kódok a Microsoft felhőkonténerében futnak le, így a funkció egyelőre a Microsoft 365 Insider program részvevői, illetve az Excel for Windows béta-felhasználói számára érhető el.