Befutott az Android 14 utolsó bétája

A fejlesztőknek érdemes elvégezniük utolsó simításaikat alkalmazásaikon az új rendszer érkezése előtt.

Megérkezett az Android 14 utolsó bétája, a stabil verziót közvetlenül megelőző kiadás már letölthető a Google kapcsolódó oldaláról a béta programban támogatott eszközökre. A Beta 5 birtokában a fejlesztőknek ennek megfelelően érdemes elvégezni az utolsó simításaikat alkalmazásaikon, hogy felkészítsék azokat az új főverzió érkezésére.

A vállalat szerint a frissen elérhetővé tett Android béta már tartalmaz minden olyan funkciót, működési jellemzőt és fejlesztői API-t, amelyet a végleges platformban is szállít majd a cég, ennek megfelelően az érintett fejlesztőknek már minden adott, hogy alkalmazásaikkal készen várják a végleges Android Q érkezését. Az appok, SDK-k, NDK API-k már ugyanúgy működnek, mint a végleges verzióban fognak. A Beta 5 természetesen egy sor bugjavítást és csiszolást is tartalmaz, de persze miután továbbra is bétáról van szó, még akadhatnak benne problémák.

Ahogy a vállalat kiemeli, a fejlesztőknek érdemes minél előbb megkezdeni a tesztelést az új bétán, hogy meggyőződjenek róla hogy a rendszer egyes helyeken átrajzolt viselkedését is megfelelően követik alkalmazásait. A könnyebb átláthatóságért a cég egy biztonsági ellenőrzőlistát is készített, amellyel a fejlesztők összevethetik saját szoftvereiket. Mindezek mellett ajánlott az appokban dolgozó libraryk és SDK-k tesztelése is.

A stabil rajtra valamikor szeptember első felében számíthatunk, a szokott menetrend szerint kezdve a Google Pixel telefonjaival, utána a többi gyártó is megkezdi majd (remélhetőleg nem túl komótosan) a rendszer eljuttatását eszközeire.