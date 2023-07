Pszichés zavarra hivatkozva úszhatja meg a büntetést a feketeöves hacker

Többek között azzal vádolják, hogy betört a Rockstar Gameshez, a Revoluthoz, az Uberhez és egy brit távközlési multihoz is, mégsem fog börtönbe kerülni egy 18 éves vádlott Londonban, mivel pszichológusok szerint nem beszámítható.

Elkerülheti a büntetést az a jórészt még fiatalkorúként tevékenykedő, azóta a 18. életévét már betöltött hacker, aki elképesztő trófeákat gyűjtött be az elmúlt pár évben részben szólóban, részben társával karöltve.

Az ügyészség összesen tizenkét vádpontban kérte a vádlott bűnösségének a kimondását, így a nyomozás szerint többek között háromrendbeli zsarolás, kétrendbeli csalás, kétrendbeli hamisítás, valamint hatrendbeli, számítógépes visszaélésre vonatkozó bűncselekmény írható a számlájára.

Nem Scrum Masternek való vidék A nagy agilis transzformációs hype lecsengett. A friss kraftie adásban azt nyomozgattuk, vajon mostanság érdemes-e erre kormányozni egy IT karriert. A nagy agilis transzformációs hype lecsengett. A friss kraftie adásban azt nyomozgattuk, vajon mostanság érdemes-e erre kormányozni egy IT karriert.

Nem Scrum Masternek való vidék A nagy agilis transzformációs hype lecsengett. A friss kraftie adásban azt nyomozgattuk, vajon mostanság érdemes-e erre kormányozni egy IT karriert.

Többek között ő volt az, aki a Lapsus$-csoport tagjaként a vád szerint tavaly szeptemberben sikerrel támadta az Ubert és a Revolutot, két nappal később pedig azzal zsarolta meg a Rockstar Gamest, hogy közzéteszi a Grand Theft Auto videojáték-széria legújabb, még fejlesztés alatt álló részének forráskódját.

Az elkövető 17 éves társával 2021-ben sikeresen támadta a BT Csoportot, illetve később az Nvidia-hoz is bejutott, majd azt követelték a cégtől, hogy iktassa ki egyes videokártyáinak firmware-jében a bányászlimiter-funkciót, illetve tegye nyílt forráskódúvá a videokártya eszközillesztő-szoftvereket.

Arion Kurtajt az eljárás részeként elmeorvosi vizsgálatnak is alávetették, mely megállapította, hogy a vádlott nem beszámítható, így a bíróság ugyan megállapíthatja, hogy a neki felrótt tetteket valóban elkövette-e, bűnösségét azonban nem mondhatja ki.

Via The Verge, via Reuters.