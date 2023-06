Ismét leépít és stúdiót zár be a Niantic

De a Pokémon Go továbbra is a top prioritás.

Jelentős szervezeti átalakításokról tájékoztatta a dolgozókat John Hanke, a Niantic vezérigazgatója, többek közt a Los Angeles-i stúdió bezárásáról, és további 230 alkalmazott elbocsátásáról, miután a cég tavaly 80 embertől és négy projekttől búcsúzott el.

Az intézkedések célja, hogy a Niantic hatékonyabban összpontosítsa erőforrásait az elsődleges aranytojást tojó tyúkja, a Pokémon Go fejlesztésére és fenntartására. Az egykor kiugróan népszerű kiterjesztettvalóság-játék lassan hétéves, és továbbra is sok időt töltenek vele a játékosok, a Sensor Tower 2022. júniusában közzétett adatai szerint a program évente körülbelül egymilliárd dolláros bevételt generál továbbra is.

A zsebszörnyes sikercímre támaszkodva a cég viszont számos projektről inkább lemond, többek közt a Harry Potter franchise-ra épülő programjáról, a Catanról, és leállítja az NBA All World kosárlabdás játék, valamint a Marvel World of Heroes gyártását is. Továbbra is fejleszti viszont a Pikmin Bloomot, a Peridotot és a Monster Hunter Now játékokat, és befektet a fejlesztők számára készített AR-platformjaiba.